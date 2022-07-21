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«Откуда у них самолеты?»: оккупанты паникуют из-за мощи ВСУ

  • 21.07.2022, 12:44
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«Откуда у них самолеты?»: оккупанты паникуют из-за мощи ВСУ

Российские солдаты массово отказываются воевать против Украины.

Российские оккупанты через 5 месяцев полномасштабной войны в Украине до сих пор удивляются мощностям украинской армии и профессиональности ее бойцов. Из-за этого многие военные РФ отказываются воевать.

Об этом говорится в перехвате разговора оккупанта с отцом, опубликованном советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко. Он рассказал, что людей не мотивируют уже даже деньги – те, кто возвращается, отказываются заключать контракты во второй раз.

"Многие отказываются сюда во второй раз ехать, многие... да просто теряют. Много 200-х, много 300-х. Мы вообще здесь все офи**ли, откуда у них самолеты и люди, умеющие управлять?" – удивился россиянин, пришедший в Украину убивать.

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