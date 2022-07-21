В Египте обнаружен древний затонувший корабль, полный сокровищ 21.07.2022, 12:45

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Данная находка — большая редкость.

Франк Годдио, президент IEASM, говорит, что корабль затонул после того, как на него упали большие глыбы из храма Амона. Само сооружение было разрушено во время катаклизма примерно во II веке до нашей эры. Годдио и его коллеги считают, что древнегреческое судно было пришвартовано к причалу в канале, когда произошла катастрофа.

Те же самые блоки, которые затопили корабль, возможно, помогли сохранить его до наших дней. Водолазы, которые изучали судно, сказали, что блоки позволили кораблю остаться на месте на дне канала. Со временем судно заполнилось глиной, обнаружить его удалось лишь благодаря прототипу гидролокатора.

Внутри корабля водолазы обнаружили множество сокровищ. Амфоры, золотые статуэтки и многое другое. Однако достать трофеи с корабля будет сложно, ведь они «замурованы» в глине.

Специалисты отмечают, что эта находка войдет в учебники по истории, так как в заливе Абу-Кир также находится затонувший древний город Ираклион. Когда корабль затонул, греческая цивилизация все еще имела большое влияние в Египте, а дни фараонов медленно подходили к концу.

Помимо этого, находки таких типов кораблей крайне редки, особенно сегодня. В настоящее время единственным найденным древним судном этого периода является пунический корабль Марсала, датируемый примерно 235 годом до нашей эры. До обнаружения этого древнегреческого кораблекрушения эллинистические корабли такого типа и конструкции были совершенно неизвестны археологам.

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