Выучиться на врача в Беларуси стало намного дороже 1 21.07.2022, 12:52

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Сколько теперь придется платить?

Цены на обучение как для белорусских, так и для иностранных студентов подняли в Белорусском государственном медицинском университете. На сайте вуза пока нет информации о новой стоимости для платников из Беларуси, но для иностранцев обновленные цены уже вывесили, сообщает zerkalo.io.

В приемной комиссии БГМУ, куда мы позвонили как частное лицо рассказали, что «пришли новые договора с новой стоимостью за обучение, однако данные цифры на сайт еще не выложили».

Так, самым дорогим оказался стоматологический факультет. Обучение здесь будет стоить в новом учебном году 4844 рублей. Стоимость за прошлый учебный год год, судя по информации, размещенной на сайте БГМУ, была 4404 рублей.

Обучение на факультете медицинской профилактики на платной основе будет стоить 3800 рублей, в прошлом учебном году стоимость составляла 3456 рублей. Обучение на факультете «Фармация» будет стоить 4142 рублей. (в 2021 году было 3766).

За обучение на факультете «Лечебное дело» придется заплатить 4142 рублей (в прошлом году — 3766 рублей).

Что касается иностранных студентов, то стоимость обучения в новом учебном году составляет (по факультетам):

лечебное дело — 4450 долларов;

стоматология — 4850 долларов;

медико-профилактическое дело — 4450 долларов;

фармация (дневная форма подготовки) — 4450 долларов;

фармация (заочная форма подготовки) — 2250 долларов.

Как рассказали читатели, в прошлом году обучение, например, на факультете «Лечебное дело» для иностранцев стоило 4300 долларов.

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