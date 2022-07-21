«Отдаю BMW за два стареньких авто!»: как белорусы попались на удочку афериста 1 21.07.2022, 13:02

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Чем для водителей оборачиваются такие предложения.

В суде рассмотрели дело белоруса, который провернул две аферы с автомобилями. Подробности рассказывает агентство «Минск-Новости».

Один из потерпевших сообщил, что на известной торговой интернет-площадке увидел объявление о продаже старенькой Mazda 323. Продавцом был Михаил (имя изменено), который предупредил: машина по документам принадлежит другу. Это не смутило потенциального покупателя, передавшего за авто 1 500 рублей при личной встрече. Еще 200 рублей новый владелец обещал доплатить после переоформления транспортного средства. Спустя пару дней мужчина, досконально осмотрев иномарку, решил все-таки отказаться от сделки: техническое состояние автомобиля оставляло желать лучшего. Однако деньги вернуть оказалось не так просто: Михаил успел их потратить. Он забрал авто, пообещав в ближайшее время его продать и сразу же вернуть уплаченную за него наличность, но этого так и не случилось.

На самом же деле Mazda 323 Михаил в свое время купил, чтобы разобрать на запчасти. Однако машина им все же была продана за 900 долларов и уехала к новому хозяину в Гомель. Вырученные деньги мужчина также потратил на личные нужды.

Еще одно заявление в милицию на Михаила поступило от его же приятеля, которому злоумышленник предложил свою BMW 525 взамен на принадлежащие товарищу два стареньких авто. Мужчина согласился и передал ключи и документы на свои автомобили, однако BMW так и не получил. Сперва иномарка якобы находилась на покраске, а потом Михаил и вовсе перестал выходить на связь.

Помимо мошенничества, белорус также обвиняется в краже у знакомых, занимающихся перепродажей запчастей, крупной суммы. Потерпевший предприниматель хранил в похищенном портмоне 3 010 рублей, 2 937 долларов, 1 100 российских рублей, а также визитки, дисконтные и банковские карты.

Суд признал его виновным в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном повторно, тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно и в крупном размере. На основании санкций ч. 2 ст. 209 УК и ч. 3 ст. 205 УК с применением ч. 2 и 5 ст. 72 УК по совокупности преступлений обвиняемому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года, которые он проведет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Вдобавок минчанин получил 8 700 рублей штрафа. Его также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, на 5 лет. Кроме того, суд обязал гражданина возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.

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