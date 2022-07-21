Как ВСУ разнесли в оккупированной Кадиевке базу «Вагнера» 1 21.07.2022, 13:05

4,516

На стадионе, где размещались наемники, погибли около 250 человек.

В начале июня защитники Украины уничтожили базу российских наемников из группы «Вагнер» в оккупированной Кадиевке Луганской области, в 45 километрах от линии фронта. 28 марта Министерство обороны Великобритании сообщило, что Москва отправляет наемников на украинский восток, чтобы компенсировать «тяжелые потери» среди своих военных.

«Я был одним из первых, кто узнал, что они приехали и разместились на местном стадионе», – рассказал Kyiv Independent Олег, живущий в Кадиевке (имя было изменено по соображениям безопасности).

Мужчина живет в оккупированном городе в Луганской области уже восемь лет. Все это время он сотрудничал с украинской стороной, передавая разведывательные данные.

«Я передал информацию правильным людям», – сказал Олег.

Это помогло армии Украины нанести артиллерийский удар по базе «вагнеровцев» 9 июня, убив от 50 до 200 российских наемников, согласно разным оценкам, а также их склад оружия. Некоторые украинцы, не выехавшие из оккупированных Россией территорий, помогают выявить российские войска, технику, базы и склады, – рассказал Kyiv Independent Антон, который служит в Силах специальных операций ВСУ (имя было изменено по соображениям безопасности). Именно через местных жителей украинские разведчики узнали о базе наемников «Вагнера» в Кадиевке.

«Без них это все было бы невозможно», – признал Антон, первым получивший информацию от Олега о наемниках.

«Группа поселилась в местном спортзале. Стало ясно, что это не солдаты Вооруженных сил РФ, а, скажем так, специфическая ветвь российской армии», – добавил он.

Олег отказался рассказывать, как именно он передал Силам специальных операций ВСУ информацию о базе «Вагнера» в Кадиевке, чтобы не навредить операциям в будущем.

«Передача всегда происходит по-разному. Один информатор может передать информацию сразу, другой – через две недели. Часто это все происходит случайно», – объяснил Антон.

Когда украинские защитники получают данные о враге, эта информация должна пройти через несколько этапов подтверждения. Работа Антона – получать подсказки от местных, проверять их и передавать другому подразделению, которое тоже проводит собственный процесс проверки. Антон не принимает решения по конкретным целям. Он говорит, что никто не занимается «лишней бумажной волокитой». И в процессе берет небольшое количество людей, чтобы не было утечки информации. Он отказался рассказывать, как данные проверяют. Однако после этого происходит оценка риска для гражданских. И только потом принимается окончательное решение о цели.

«Одна из проблем состоит в том, что новые группы россиян расселяются на нижнем этаже жилых домов. Гражданские живут на верхних этажах. Россияне часто поступают так, используя гражданских как живой щит. Они могут селиться между детским садом и школой или внутри них», – объяснил Антон.

В этот раз наемники «Вагнера» поселились на стадионе в Кадиевке в спальном районе. Олег объяснил, что цели не уничтожают в день передачи информации о них. Подготовка уничтожения базы «вагнеровцев» заняла две недели: от передачи первых данных в мае до удара по расположению россиян 9 июня. Но все это время местные жители следили за наемниками, чтобы убедиться, что они и дальше занимают помещение. Все участвовавшие в процессе жители выехали из Кадиевки. Олег рассказал, что многие местные знали, что в городе есть «вагнеровцы».

«Наемники «Вагнера» не умеют держать язык за зубами. Они сами ходили и представлялись как «оркестр» или музыканты», – сказал житель Кадиевки.

Очевидно, россияне называют себя так, намекая на немецкого композитора Рихарда Вагнера. Считается, что в его честь их группа и была названа.

«Они говорили местным девушкам: мы оркестр и здесь на гастролях», – добавил Олег.

Он выяснил, где именно наемники жили на стадионе. Это был большой спортзал на территории комплекса. Под трибунами они обустроили склад боеприпасов. 4-5 наемников охраняли этот склад и часто проводили ротации.

«В общем, там было примерно 300-400 наемников. Трудно назвать точное количество. Думаю, даже они сами не знают, сколько их было в городе», – сказал Антон.

Также неизвестно, что вагнеровцы делали в Кадиевке и что собирались делать на Донбассе. Украинская артиллерия ударила по их базе на стадионе утром 9 июня. Место было полностью уничтожено. Военный из Сил специальных операций ВСУ и его информатор в Кадиевке расходятся в том, какое оружие было использовано для удара по стадиону. Антон говорит, что это была установка HIMARS, хотя украинская армия начала использовать это оружие на Донбассе только во второй половине июня. Олег считает, что речь идет о более старом вооружении. Пророссийские источники говорят, что обстрел был выполнен из «Града». Но на фото стадиона после удара нет многочисленных воронок, которые остались бы после удара ракет РСЗО.

Олег рассказал, что место сразу оцепили после удара. Местным коллаборантам не разрешали заходить, все под контроль взяли российские офицеры.

«Поэтому было трудно подтвердить информацию о потерях. Когда местный нашел на месте ноутбук, россияне мгновенно его забрали», – сказал житель Кадиевки.

Завалы разбирали две недели. Антон говорит, что на стадионе погибли около 250 наемников.

«Даже для России такая потеря мотивированных, хорошо подготовленных бойцов – это очень много», – пояснил он.

Тем временем полевая информация Олега скромнее. Он отметил, что из больниц и моргов поступали разные данные.

«Спасатели на месте говорили о 50 убитых. Некоторые мои источники сообщили, что тела увезли в морг в Луганске. Там сказали о 150 телах», - добавил он.

Не известно, сколько «вагнеровцев» выжило. За несколько часов до украинского удара часть группы покинула расположение. Еще примерно половина, включая охрану склада боеприпасов, осталась на стадионе. Российская сторона сообщила о гибели 22 гражданских из-за украинского удара, отмечая, что он был выполнен по жилому району, и не упоминая о присутствии там военных или «Вагнера». Украинская сторона сообщила, что только двое гражданских погибли из-за удара по базе. Олег согласился с украинской оценкой.

« Цифры были раздуты, там не было 22 гражданских. По какой-то причине они записали 20 наемников «Вагнера» как гражданских», – объяснил он.

Олег добавил, что большинство российских наемников погибли под бетонными обломками. Кадиевка была оккупирована еще в 2014 году. С этого времени Олег помогал украинским силам, как только мог. Он отслеживал движение российских войск, передавая эту информацию украинским спецслужбам.

«В 2014 году украинская армия не обстреливала базы и склады, как сейчас. Хотя данные все равно передавались. Несколько месяцев назад Украина ударила по базе вблизи моего города впервые. Я купил бутылку пива, чтобы отпраздновать это. Я ждал этого 8 лет», – рассказал Олег.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».