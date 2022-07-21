Белоруску Яну Пинчук экстрадируют из России 21.07.2022, 13:25

Режим обвиняет ее по пяти статьям.

В Беларуси витебчанку Яну Пинчук обвиняют по пяти статьям: клевета (статья 188 УК), незаконные действия с персональными данными другого лица (часть 3 части 203-1 УК), разжигание социальной розни и вражды (часть 3 статьи 130 УК), Создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 и 2 статьи 361-1 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (Часть 3 статьи 361 УК), напоминает «Медиазона».

20 июля стало известно, что здоровье Пинчук ухудшилось. По словам ее мужа Никиты Сафронова, Яне не оказывают медицинскую помощь в петербургском СИЗО-5. Он также уточнил, что узнал о состоянии жены из письма. По словам Сафронова, Пинчук болеет «уже почти месяц» и не получает никакой медицинской помощи. Несмотря на температуру в 39 градусов, ей не давали жаропонижающего.

18 апреля Россия одобрила запрос на экстрадицию витебчанки в Беларусь. В постановлении о выдаче указано, что, по версии следствия, она руководила тремя телеграм-каналами: «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%»; все три признаны «экстремистскими».

Тем не менее, 12 июля Комитет по правам человека ООН попросил Россию не выдавать белоруску Яну Пинчук на родину. Адвокат обвиняемой Мария Беляева объясняла, что это был первый случай вмешательства структуры ООН в дела о депортации из России белорусских оппозиционеров.

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