У оккупантов возникли проблемы с ремонтом Антоновского моста в Херсоне

У оккупантов возникли проблемы с ремонтом Антоновского моста в Херсоне2
- 21.07.2022, 13:32
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Войска РФ не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Днепр.
У российских оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.
Об этом сообщил в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
Он отметил, что уже сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и свои боеприпасы через Антоновский мост.
«Более того, для анонсированного ремонта нет специалистов. Все местные профессионалы уехали. Будут искать кого-нибудь в Крыму. Это время. И опять же оцените ювелирную работу ВСУ — легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян — нет», — написал Хлань.