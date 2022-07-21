У оккупантов возникли проблемы с ремонтом Антоновского моста в Херсоне 2 21.07.2022, 13:32

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Войска РФ не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Днепр.

У российских оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.

Об этом сообщил в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Он отметил, что уже сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и свои боеприпасы через Антоновский мост.

«Более того, для анонсированного ремонта нет специалистов. Все местные профессионалы уехали. Будут искать кого-нибудь в Крыму. Это время. И опять же оцените ювелирную работу ВСУ — легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян — нет», — написал Хлань.

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