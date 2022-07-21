Ученые поставили диагноз стотысячелетнему человеку 21.07.2022, 13:36

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Только сейчас удалось узнать причину его недуга.

Исследователи из Университета Коимбры (Португалия) изучили череп представителя вида Homo sapiens, скелет которого нашли в Марокко около 50 лет назад. Результаты представлены в работе, опубликованной в International Journal of Paleopathology, пишет Naked science.

Пещеру Дар-эс-Солтан II на атлантическом побережье Марокко начали изучать еще в 70-х годах прошлого века. Там нашли ископаемые остатки скелетов трех человек, в том числе взрослого мужчины (он получил обозначение Дар-эс-Солтан II H5). Исследование культурных слоев пещеры показало, что она была заселена в самое разное время: от атерийской археологической культуры (средний каменный век) до неолита.

Череп Дар-эс-Солтан II H5 датировали возрастом в 100 тысяч лет — то есть временем, близким к моменту, когда люди современного вида вышли из Африки. В связи с этим отдельные ученые даже называли его предком всех современных людей, что, конечно, преувеличение. Обычно его относят к Homo sapiens, хотя череп имеет ряд архаичных особенностей. Существуют предположения, что это был метис сапиенса с кем-то еще или предок кроманьонца.

Португальские антропологи под руководством Дэни Коутиньо Ногейры (Dany Coutinho Nogueira) исследовали череп Дар-эс-Солтан II H5 с помощью метода микротомографии (micro CT). Это похоже на больничную компьютерную томографию, но с лучшим разрешением.

Особое внимание уделили височной кости. В этой части находятся органы слуха (улитка) и равновесия (полукружные каналы), которые изучаются в палеоантропологии для выделения человеческих групп: морфология этой структуры у Homo sapiens отличается от таковой у неандертальцев.

Микротомография показала, что полукружные каналы древнего сапиенса были частично окостеневшими, то есть имели кость в тех частях, где ее не должно было быть. Ученые пришли к выводу, что человек страдал от лабиринтита — воспаления внутреннего уха. Причем заболевание, возможно, инфекционной природы, приняло такую форму, при которой началось окостенение полукружных каналов и улитки — так называемый labyrinthitis ossificans.

Эта болезнь приводит к проблемам с равновесием, головокружению и потере слуха. Такое состояние крайне опасно для охотника-собирателя, ведь оно ограничивает его способность охотиться и находить пищу.

Судя по тому, что заболевание зашло достаточно далеко и полукружные каналы успели сильно окостенеть, человек болел, причем уже в той фазе, когда оглох и стал практически полностью лежачим.

Этот Homo sapiens умер через несколько месяцев после начала болезни. Он не смог бы прожить так долго без помощи других особей, поскольку просто не нашел бы пищу и умер от голода прежде, чем полукружные каналы его уха настолько окостенели бы. Это говорит о том, что о нем заботились остальные члены группы — по крайней мере в течение нескольких месяцев.

Только две окаменелости охотников-собирателей, из обнаруженных на сегодня, имеют такую патологию. Первый — у Синги (череп, найденный в 1924 году в Восточном Судане). Но возраст суданской находки, по мнению ученых, составляет более 130 тысяч лет. О видовой принадлежности владельца черепа до сих пор нет единого мнения. Большинство антропологов относят его к Homo helmei.

Homo helmei имел черты, которые свойственны и для гейдельбергского человека, и для сапиенсов. Поэтому его считают переходным видом между этими двумя. Таким образом, если принять, что охотник-собиратель из пещеры Дар-эс-Солтан II был именно Homo sapiens (а это, скорее всего, так), то это самый древний выявленный случай приобретенной глухоты у представителя нашего вида.

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