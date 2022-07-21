«Белорусские протезы – это как автомобиль Lada Granta» 1 21.07.2022, 13:45

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«Дело ортопедов» привело к коллапсу целой врачебной отрасли в Беларуси.

Если бы сегодня в Беларусь завезли большую партию импортных эндопротезов, их было бы некому ставить. Ведь «дело ортопедов» привело к коллапсу целой врачебной отрасли, утверждают эксперты.

Журналисты «Белсата» проверили, начали ли появляться в белорусских клиниках эндопротезы иностранного производства (оказывается, что-то есть!), дозвонились до заместителя гендиректора «Белмедтехники» и поговорили с экспертом-ортопедом.

«Нет-нет, платного протезирования сейчас нет у нас. Куда податься? Я не знаю. В поликлинику обращайтесь – на бесплатной основе. На платной – нет. И периодически нам звоните, где-то раз в месяц. Может, что-то будет. Но не знаем, когда. Чтобы потом не говорили, что просили перезвонить», – отвечают нам в шестой городской клинической больнице Минска.

В Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) травматологии и ортопедии тоже сначала слышим «нет», но – неуверенное: перенаправляют в экономический отдел.

«На данный момент есть только швейцарские протезы тазобедренных суставов, двойной мобильности. По цене – 9500 рублей. Это Medacta. Вы на очереди стоите?» – спрашивает девушка на том конце провода.

Отказываемся, ведь для нас – слишком дорого. Что касается очереди, то список ожидания в РНПЦ травматологии и ортопедии обновлялся в июне. Сейчас на операцию вызывают пациентов, которые записывались в марте-июне 2019 года.

«Белмедтехника»: ждем индийских

Коллапс в отрасли начался с задержания по всей стране около полусотни травматологов-ортопедов и возбуждения против них уголовного дела за взятку. Большинство из них уже освободили, но только после того, как обвиняемые выплатили большие деньги в качестве «компенсации причиненного ущерба» (известно, что несколько врачей остаются за решеткой).

18 апреля Лукашенко приказал «убрать всех посредников» и наладить прямые поставки эндопротезов. Чуть позже появился приказ от Минздрава, согласно которому все импортные протезы должны приобретаться только на государственном предприятии «Белмедтехника». Позвонили туда.

«На сегодня на предприятии имеются эндопротезы тазобедренных суставов двойной мобильности «Медакта» производства Швейцария. На складе – 148 комплектов. 1 июля два комплекта были поставлены в РНПЦ травматологии и ортопедии. Теперь будем отгружать два комплекта в Минскую областную под конкретных пациентов. То есть протезы «Медакта» есть» , – сообщил заместитель генерального директора (имя и фамилию не назвал).

Он согласился, что «Медакта» двойной мобильности – не очень доступные по цене протезы для обычного белоруса, и рассказал, что сейчас в Беларуси происходит процедура регистрации более дешевых эндопротезов «Медакта» – на цементной и бесцементной основе. Они могут появиться в стране уже через три месяца, будут стоить приблизительно 4-5 тыс. рублей.

Еще раньше, по словам заместителя гендиректора «Белмедтехники», в Беларусь могут ввезти эндопротезы индийского производства.

«К концу августа – в начале сентября ожидается поставка индийских эндопротезов Meril. На сегодня примерная стоимость бесцементного индийского эндопротеза – 3200 рублей, а цементного – в районе 2000 рублей», – проинформировал представитель «Белмедтехники».

Эксперт: травматологи-ортопеды будут в шоке

Один из опытных врачей, травматолог-ортопед, который сейчас работает в Польше, признается, что ему трудно ответить, с какой целью и «кто чем думал», когда решал закупать индийские протезы.

«Это означает что? Это означает, что наши беларусские плохие? Давайте на этот вопрос ответим!

Если уж до этого громкие дела травматологов-ортопедов на всю страну раздули, мол, кое-какие, потому что ставят импортные протезы, а наши беларусские такие замечательные – ну так ставьте свои прекрасные! Зачем нам индийские? Или, может, наши такие плохие, что приходится аж индийскими пользоваться? Я, честно говоря, про индийские протезы ничего не слышал. Я думаю, что те травматологи-ортопеды, которые будут с ними работать, – они тоже будут в шоке», – полагает эксперт.

Он говорит, что ни Россия, ни даже Узбекистан и Туркменистан не закупают эндопротезы индийского производства. По словам нашего собеседника, беларусские врачи привыкли работать с другими марками – Waldemar Link, Medacta и другими европейскими производителями. Хорошо знают их операционные доступы и инструментарий. В случае, если появятся новые протезы (те же индийские) и прозвучит команда сверху «Ставьте!» – будет шок.

Другой вопрос, что ставить эндопротезы в Беларуси уже практически некому, утверждает эксперт. Сфера продолжает терять специалистов. Рассказывает, что даже в главном учреждении страны – РНПЦ травматологии и ортопедии, в консультационном центре некому работать. Прием ведет заведующий травматолого-ортопедическим отделением – очень хороший специалист, но в зрелом возрасте, и «всю страну он на себе не потянет».

«И если берем ортопедическое отделение, из которого уволили несколько человек и несколько человек посадили, а некоторых перевели на другие ставки, то в отделении, которое и занимается протезами, остались только два человека. Остальные – люди, которые недавно пришли в ортопедию», – говорит медик.

С грустью отмечает, что надежда только на тех опытных травматологов и ортопедов, которые остались в Беларуси и не потеряли пока желания кого-то обучать. Но таких – все меньше.

«Белорусские протезы – это как Lada Granta»

На вопрос, что делать в этой ситуации белорусским гражданам, эксперт отвечает, что, к сожалению, «придется приспосабливаться к тем условиям, которые имеются». То есть: или ставить белорусский эндопротез, или – дорогой швейцарский протез «Медакта» за 9500 рублей, или обращаться в частную клинику «Мерси», где импортных эндопротезов до сих пор не хватает (клиника принадлежит людям, близким к семье Лукашенко).

Что касается «Мерси», уточняет: если лечь на обследование, операцию и постоперационное наблюдение, то будет стоить около 5 тыс. долларов.

«Как в зарубежной клинике. Но за рубежом все покрывается страховкой. Пациент довольный приходит и довольный уходит. А у нас, какую бы страховку ни сделал, она покроет только белорусский протез», – говорит наш собеседник.

Насчет белорусских эндопротезов эксперт отмечает, что они были действительно хорошей альтернативой, когда десятки лет назад ворвались на рынок. Но медицина не стоит на месте, как и качество металлов, пластика, керамики и т.д. В развитие белорусских эндопротезов десятилетия никто не вкладывал деньги.

«Это как сегодня хвалит российский автомобиль Lada Granta, мол, классная машина. Она была классная тысячу лет назад! Как и наши белорусские протезы. Это как сравнивать прошлое и это века», – говорит эксперт.

На его взгляд, адекватного белоруса уже не убедишь в другом.

«А выхода нет: или беларусские, или, пожалуйста вам, индийские. И я даже не знаю, что будет лучше», – признается наш собеседник.

При этом отмечает, что для определенной категории граждан беларусские протезы – действительно неплохой выход. Возможно, 70-летней женщине поставят белорусский эндопротез и происходит с ним пару лет, а если повезет – пять, а очень повезет – то и десять. Но ортопед признается, что видел отечественные протезы, которые нужно было менять через год.

«Где такое увидите в белорусской клинике?»

«Но протезы по разным причинам ставят и 20-летние парни или девушки, и люди средних лет, и 50-летние. И для них нужны анатомические формы, нужна качественная пара трения (например, «керамика-керамика»), важна ранняя реабилитация и нагрузка. И очень важно знать, что этот сустав не придется менять через пару лет. Вот для этой категории граждан у «Альтимеда» (производитель эндопротезов в РБ. – Прим. «Белсата») нет абсолютно ничего. И мне просто жалко этих пациентов», – признается эксперт.

Травматолог-ортопед говорит, что в 25-тысячном польском городе, где он сейчас живет и работает, ставят как минимум пять протезов за один операционный день (в огромном РНПЦ травматологии делают три-четыре операции). Пациенты – от 20 лет, а недавно поставили эндопротез 98-летней бабушке. На третьи сутки – домой. Модельный ряд – широченный.

«Где вы такое увидите в белорусской клинике? Да нигде!» – подводит итог наш собеседник.

А что на практике? Беларусы едут в Россию

45-летняя Вероника из Минска в течение нескольких последних месяцев обзванивала минские клиники. Потребность в замене сустава была срочная, а ставить белорусский эндопротез не хотела.

«Везде отвечали, что вопрос поставки импортных эндопротезов решается на уровне Минздрава, но когда его решат, через день или через два года, неизвестно», – рассказывает женщина.

Когда позвонила последний раз в РНПЦ травматологии и ортопедии, врач посоветовал ей ехать в Смоленск. Сказал: «Мы всем это сейчас советуем». Вероника поехала.

«Там есть выбор. Каждому человеку подбирают свой протез. Очереди нет, все очень быстро. Цены – разные. Но примерно такие же, как было в Беларуси, может, даже немного выгоднее», – говорит Вероника.

Рассказывает, что сначала съездила на консультацию, где выбрали наиболее подходящий эндопротез и назначили обследование, которое лучше пройти по месту жительства в Беларуси, так как в России – платное и дорогое. С результатами обследования вернулась в больницу. Женщине несколько дней назад поставили американский эндопротез (говорит о нескольких тысячах долларов, точную сумму не называет).

«Много ли туда едет белорусов, могу только догадываться, я там ни с кем не знакомились, но кажется, что для нас это сейчас или не единственный выход», – отмечает женщина.

Как считает наш эксперт, Россия до сих пор закупает эндопротезы известных европейских марок. Кроме того, на складах есть большое количество швейцарских, немецких, американских протезов. В Беларуси же на сегодня – ни врачей, ни качественных эндопротезов.

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