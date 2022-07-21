Белорусы стали получать извещения об уплате нового налога 2 21.07.2022, 13:49

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Налог появился в обновленном с 1 января 2022 года Налоговом кодексе.

Платежку от налоговой инспекции показал onlíner один из жителей Московского района Минска. Бумага любопытная, потому что это просьба об уплате того самого налога на первую квартиру, который взбудоражил инфополе еще прошлой осенью. Раньше пошлину нужно было платить только со второго и следующего жилья, теперь такие квитанции будут приходить и тем, у кого квартира единственная, пишет onliner.by.

Налог на первую квартиру появился в обновленном с 1 января 2022 года Налоговом кодексе. Сбор составит 0,1% от стоимости одного квадратного метра. То есть в разных регионах будут платить по-разному. Был прогноз, что в среднем налог в Минске составит 50 рублей в год, а в регионах вдвое меньше.

Плату разбивают на два раза, сначала просят аванс. Например, по этой столичной квартире на Яна Чечота собственнику пока выставили счет на 22, 27 рубля, это аванс. Здесь же указано, что вся сумма налога составит 44,55 рубля.

Уплатить налог нужно не позднее 15 ноября 2022 года, отмечается в извещении.

Обратите внимание, бумага называется «Извещение на уплату физическими лицами транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога». Это потому, что в Беларуси этим летом появилась единая форма платежки по таким графам.

Судя по прошлогодним пояснениям от налоговиков, извещения придут не позже 1 сентября 2022 года. Оставшуюся после уплаты аванса часть денег нужно будет заплатить не позже 15 ноября 2023 года. О ней напомнят в следующем году, тоже к осени.

Некоторых граждан от налога на первую квартиру освободили. Среди них ветераны Великой Отечественной войны и другие люди с правом на льготное налогообложение по Закону «О ветеранах», инвалиды I и II группы, пенсионеры, многодетные, несовершеннолетние, а также солдаты-срочники и те, кто проходит альтернативную службу.

Отмечалось, что цель нововведения такая: «уравнять условия налогообложения граждан, которые являются владельцами индивидуального жилья, а также повысить ресурсную базу местных бюджетов». Выходит, деньги, собранные с владельцев квартир, пойдут в местные бюджеты.

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