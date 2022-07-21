Казус Медведева Telegram-канал «Малюта Скуратов»

21.07.2022, 13:51

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В голове Путина бродит что-то похожее.

Казус Медведева нагляднее всего показывает, насколько опасен для России любой царь, даже добрый.

Ведь был же человек президентом-не тираном, многим нравился, про свободу почти правильные слова говорил, мысли о расколе элит из сказочного дискурса возвращал в реальность. А потом формальное президентство забрали из рук, но система особых договоренностей с Путиным сыграла с Медведевым злую шутку – в своих собственных глазах он навсегда остался младшим царем, фантомная власть натирала руки, потребность в многочисленных «Ку» выжигала нутро.

То, что Медведев свалился в склочное воинствующее антизападничество, – это следствие не столько потери власти, сколько веры в то, что почти президентской властью он все еще обладает. Контраст с действительностью ускорил падение и добавил желчи, но спусковым крючком стало именно фатальное заблуждение по поводу собственной значимости.

Сегодняшнее заявление Медведева о том же самом – психологически ядерный чемоданчик он из рук так и не выпустил: «НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части».

В голове Путина бродит что-то похожее. Только процесс брожения длится дольше.

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