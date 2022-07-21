«Ник и Майк»: Часть HIMARS направлена на российские объекты в Беларуси 2 21.07.2022, 13:53

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Два деда зажаты в угол

Моральный дух ВСУ поднялся после вчерашних заявлений во время Рамштайн-4. Партия Остин-Блинкен побеждает в Белом доме, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

После Рамштайн-1 партия Салливана, которая поддерживает кремлевского старца, постаралась дезавуировать заявления Остина. Тогда министр оборны пообещал перевернуть небо и землю, чтобы помочь Украине победить (не защититься, а именно победить).

И некоторое время борьба продолжалась. Рамштайн-4 показал, что линия Остина-Блинкина победила – хочется верить, окончательно. Остин заявил о том, что наступает решающая фаза войны. Основные тезисы:

- поддержка Украине должна быть немедленной (и тут же в Украину отправились еще четыре хаймарса)

- «Россия надеется продержаться дольше Украины и дольше нас, но это лишь последний из их просчетов».

- «Мы твердо придерживаемся своих обязательств. И мы воспользуемся этим случаем».

Последняя фраза может возвращать нас в заявление Остина во время Рамштайн-1. Тогда он сказал: задача сделать все, чтобы Россия ослабла до такой степени, чтобы не могла повторить подобной агрессии. Круг замкнулся. Вдобавок после визита первой леди Украины в Штаты с новой силой заговорили о признании России государством-спонсором терроризма.

На фоне позорного турне кремлевского старца в Иран, все выглядит как коренной перелом на фронте. Беспилотников Иран не дал. Эрдоган заставил ждать (а в беспилотниках отказал еще раньше). Но самое интересное, что коридор для зерна предлагался в обмен на остановку контрнаступления Украина на Херсон. В Кремле понимают, что это сейчас самое слабое место. А для глубинного народа и окружения старца падение Херсона будет очень большое значение.

Украина подбирается к Херсону и размягчает российскую группировку. Уничтожены большинство складов, теперь очередь дошла до ПВО. Попадание по Антоновскому мосту (это одна из трех артерий, по которой возможна доставка подкрепления) показывает, что все простреливается. Тут даже отступать беспроблемно не получится.

Наступление Украины на Херсон может вновь спасти синепала – это может отложить планы России о наступлении с Севера с участием белорусов. Движуха на границе с Украиной в Брестской области продолжается. Украинцы записывают обращения к белорусским военным. Хаймарсы на объекты военной инфраструктуры в Беларуси (на всякий случай напомним, что средства ПВО с этим типом оружия не справляются). Два деда зажаты в угол, и выбраться оттуда им может помочь только счастливая случайность.

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