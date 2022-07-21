закрыть
21 июля 2022, четверг, 14:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хотели «пересидеть», но не вышло: ВСУ точным огнем накрыли позицию врага

  • 21.07.2022, 13:55
  • 3,754
Хотели «пересидеть», но не вышло: ВСУ точным огнем накрыли позицию врага

Сильное видео.

В сети появилось видео, показывающее, как Вооруженные силы Украины точным огнем накрыли позицию противника. Соответствуюший ролик опубликовал 109-й Отдельный горно-штурмовой батальон.

Отметим, что российские захватчики решили пересидеть в домике, но украинские бойцы накрыли позицию оккупантов.

"Как говорят в народе, что посеешь, то и пожнешь. Артиллерия ювелирно отработала, уничтожая незваных гостей, а кто уцелел будет вспоминать этот день как страшный сон...", – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО?
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО? Аркадий Бабченко
Ожидает ли Россию военный бунт?
Ожидает ли Россию военный бунт? Ксения Кириллова
Стратегическое поражение Кремля
Стратегическое поражение Кремля Андрей Пионтковский
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников