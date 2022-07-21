Хотели «пересидеть», но не вышло: ВСУ точным огнем накрыли позицию врага 21.07.2022, 13:55

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Сильное видео.

В сети появилось видео, показывающее, как Вооруженные силы Украины точным огнем накрыли позицию противника. Соответствуюший ролик опубликовал 109-й Отдельный горно-штурмовой батальон.

Отметим, что российские захватчики решили пересидеть в домике, но украинские бойцы накрыли позицию оккупантов.

"Как говорят в народе, что посеешь, то и пожнешь. Артиллерия ювелирно отработала, уничтожая незваных гостей, а кто уцелел будет вспоминать этот день как страшный сон...", – говорится в сообщении.

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