Хотели «пересидеть», но не вышло: ВСУ точным огнем накрыли позицию врага
- 21.07.2022, 13:55
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Сильное видео.
В сети появилось видео, показывающее, как Вооруженные силы Украины точным огнем накрыли позицию противника. Соответствуюший ролик опубликовал 109-й Отдельный горно-штурмовой батальон.
Отметим, что российские захватчики решили пересидеть в домике, но украинские бойцы накрыли позицию оккупантов.
"Как говорят в народе, что посеешь, то и пожнешь. Артиллерия ювелирно отработала, уничтожая незваных гостей, а кто уцелел будет вспоминать этот день как страшный сон...", – говорится в сообщении.