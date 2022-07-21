«Если приедешь домой вечером, то уже не сможешь нормально припарковаться» 1 21.07.2022, 14:02

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Жильцы «Минск-Мира» рассказали об особенностях жизни в «человейнике».

«Минск-Мир» активно строится и заселяется, и многие его жители уже успели сложить о районе свое впечатление. Журналисты Сitydog попросили местных рассказать о том, как им тут живется – и похвалить, и покритиковать.

«Если приедешь домой в восемь-девять вечера, то уже не сможешь нормально припарковаться»

ЕГОР

видеограф

– Мы купили квартиру в 2021 году, – рассказывает Егор. – Выбирали, во-первых, по цене, а, во-вторых, рассматривали обязательно новостройки. Нравилась и «Новая Боровая», но она все-таки далеко – а нам с женой хотелось жить в черте города. Остановились на доме «Касабланка» в квартале «Африка» и купили «евротрешку» на 51 м2 – две отдельные комнаты, зал, совмещенный с кухней, и гардеробная.

Нам повезло, что наша квартира выходит прямо на аэропорт, так что с проблемой «окна в окна» мы не сталкивались. Да и в целом тут многие дома стоят полукругом, и это не такая частый нюанс, как о нем говорят. А по поводу плотной застройки – я считаю, что тут все в пределах разумного. Да и наоборот люблю густонаселенные районы – вышел из дома, а у тебя уже движуха.

Не могу сказать, что обнаружили какие-то косяки в качестве жилья – пока все окей. Был, правда, неприятный момент, но это, как мы понимаем, вина людей, а не проблема дома. Из-за того, что рабочие смывали в унитаз разные непонятные отходы вроде строительных смесей, канализационную трубу прорвало, и несколько дней весь первый этаж был в воде и вонял калом. Это никто не убирал и не чинил, но потом особо активные жильцы дома привлекли СМИ – и через пару дней ситуацию наладили.

Конечно, один из минусов новых домов – это бесконечное сверление. Но вроде как удалось найти определенный компромисс с жильцами: по выходным ремонтные работы останавливают, а в будни это разрешено с девяти до шести. Правда, мы как люди, работающие из дома, слышим это бесконечно, но ничего – уже привыкли.

Есть и более существенные проблемы – например, парковка. Если приедешь домой в восемь-девять вечера, то не сможешь встать нормально. Нашу машину уже однажды эвакуировали из-за того, что мы не смогли ее по-человечески припарковаться.

А еще в нашем доме нет велобокса – хотя в соседнем, например, есть. Хранить велики на балконе или в общем коридоре как-то не хочется, поэтому мы подали заявку от нашего дома – но пока, правда, не добились какого-то прогресса.

А вообще район нам нравится: все вокруг не советское и обшарпанное, а новое, прикольное и современное, кругом молодые люди. Очень классные дворы и особенно детские площадки – все такое интересное, красивое, в моем детстве такого не было.

Рядом с нашим домом, например, сделали детскую канатную дорогу – мы привели туда племянницу, и ей очень зашло. Прямо во дворе есть теннисный корт, площадка для баскетбола и волейбола, а в соседнем – футбольное поле.

Правда, дворы тут открытые. С одной стороны, классно, что наши будущие дети смогут пользоваться активностями по всему району, но с другой – так, разумеется, у этого будет более быстрый износ.

Хватает, конечно, пока не всего – все-таки район еще строится. Хочется больше кафешек на первых этажах, аптек, маленьких магазинчиков. В шаговой доступности от нас два «Виталюра», но там не такой хороший выбор, как хотелось бы, так что в основном ездим на машине закупаться куда-то подальше. Очень ждем открытия ТЦ – он вроде как должен быть самым большим по Минску, и как раз будет недалеко от нашего дома.

В районе уже открывается много заведений, но мы больше домоседы, так что пока исследовали не все. Но свою кафешку, где постоянно пьем кофе, нашли – ходим в «Файны Лис». Она ближе всего к дому, тут относительно невысокие цены – 3.50 за маленький капучино, и хорошая девчонка бариста, которая варит действительно вкусный кофе.

«Из лапомойки выходит голый мокрый мужик»

ЕКАТЕРИНА

графический дизайнер

– С моим официальным доходом у меня не было никаких шансов получить кредит, так что, когда я решилась на покупку квартиры, рассматривала варианты в пределах той суммы, которая была на руках, – делится девушка. – Мне было важно расположение – машины у меня нет, так что я хотела поселиться в районе, откуда можно быстро добраться куда угодно на общественном транспорте.

Также принципиальным для меня был высокий этаж и панорамные окна – специально выбрала квартиру на 23 этаже, выходящую на запад, чтобы любоваться закатами. Ну и рассматривала только новую застройку, а не старые дома с проблемными коммуникациями. Хотелось, чтобы сразу были новые трубы, проводка, и ничего не нужно было бы переделывать.

Я живу в доме «Лас-Вегас» в квартале «Северная Америка» в квартире на 33 квадратных метра – тут есть спальня, кухня-гостиная и большая лоджия, где я планирую организовать рабочий кабинет. Для меня этого места достаточно. К тому же, квартиру я взяла за очень хорошую цену – летом 2021 года это было 35 тысяч долларов.

При приемке у меня не было каких-то серьезных замечаний – буквально пару мелочей, и то в итоге все претензии я отозвала. Углы, уровни, перепады, окна – все было практически в идеальном состоянии – так что могу сказать, что я получила хорошее качественное жилье. Но не всем так повезло – знаю, что у некоторых оказались вскрыты стяжки, подтекали трубы, были потопы и побитые стекла.

Застройка тут местами действительно плотноватая, но не настолько, как в других проектах от «Даны». Я три года жила недалеко от «Маяка Минска», бывала и районе у Парка Челюскинцев – вот там такая проблема точно есть. В «Минск-Мире» же нет ощущения, что ты находишься в каком-то глухом каменном колодце, где тебе неуютно, потому что над тобой нависают дома.

К тому же я выбирала жилье с тем учетом, чтобы перед глазами у меня был горизонт, а не чья-та квартира. Но и такое бывает: например, гостила у подруги, и она действительно живет «окна в окна». Но на самом деле, не везде в «Минск-Мире» такие виды: если не хотите заглядывать к соседям, можно выбрать дом и этаж так, чтобы этого избежать.

В целом район достаточно приятный. Очень удобное транспортное сообщение – в пару минутах от моего дома две остановки, да и скоро недалеко появится станция метро. Классные дворы, хорошие детские и спортивные площадки, красивые плетеные качели, в которых классно отдохнуть позалипать.

Из минусов – здесь очень ветрено. Из-за того, что вокруг пустыри и огромные пространства, а из зелени пока только саженцы, тут ужасные ветра: и за окном свист слышен, и когда идешь куда-то, сдувает с ног. Но, думаю, когда все застроится и деревья подрастут, такого будет меньше.

Главное, что не нравится не только мне, но и моим соседям, связано с строителями. Очень разные люди делают ремонты в квартирах, и от них бывает много проблем. От самого безобидных моментов, вроде шума в позднее время, который может перетечь и в ночное, до откровенно хамских ситуаций.

Есть, например, заблеванные и описанные места – рабочие иногда справляют нужду где попало. Или вот как-то я возвращалась из магазина, зашла в лобби – а из лапомойки выходит голый мокрый мужик. Это место для мытья лап животных, но он решил в ней принять душ – и неважно, что в доме уже полно людей и есть дети. И таких случаев очень много, даже милицию вызывали.

Из неприятного – мы узнали, что несколько квартир в нашем доме используются под хостелы, то есть в студии стоит шесть кроватей, и непонятно, кто там ночует. И получается уже не новый дом с приятными соседями, а какая-то общага. От этих квартир уже много проблем, и мы не знаем, к кому обращаться - никто не хочет этим заниматься.

Когда я только въехала, мне ужасно не хватало продуктовых – но сейчас с этим уже лучше. В моем доме работают небольшой магазин, аптека и салон красоты, а в соседнем есть точка выдачи Wildberries – то есть практически идеальный набор. Пока еще открылось не много мест, но в квартале «Эмиратс» уже полно заведений и есть самый большой продуктовый в «Минск-Мире» – «Гиппо». Так что мне всего хватает.

«Не нравится, что нет нормального продуктового с хорошим выбором»

НИКОЛАЙ

PR-специалист

– «Минск-Мир» – это самое доступное жилье для таких простых смертных, как я, – шутит Николай. – Так что, когда мне надоело отдавать по 250 долларов на аренду ежемесячно, мы с девушкой задумались над покупкой своего жилья и решили, что этот район для нас – оптимальный вариант.

Мы живем квартале «Африка» в доме «Каир» – был вариант забрать отказную квартиру в доме уже в процессе стройки по привлекательной цене, 24 244 евро. Купили ее в январе 2021, а в октябре уже получили ключи. При этом сдачу задержали примерно на полгода.

У нас квартира на 30 м2 плюс 2 м2 балкон. Сдавали ее просто коробкой: без стен, вообще без ничего. Мы обратились к дизайнеру, который нарисовал нам несколько вариантов, и из них выбрали формат евродвушки – думаю, у нас получилось оптимально использовать это небольшое пространство.

Приняли квартиру без единого замечания – мне кажется, учитывая, что это просто коробка, да и площадь небольшая, накосячить было довольно сложно.

Соседи у нас классные – навскидку в доме живут в основном молодые пары или семьи. Как у всех, есть чат дома в Telegram, где мы общаемся по каким-то важным, а иногда и деликатным вопросам – недавно, например, выяснилось, что у нас на первом этаже кто-то навалил кучу. Хотя вообще-то там есть общий туалет. Кроме того у нас есть чат этажа в Viber – тоже очень важная и нужная штука, всем рекомендую.

В целом тут нам живется нормально. Неплохое транспортное сообщение, и такси до центра стоит дешево. Не нравится, что нет нормального продуктового с хорошим выбором: недавно открылся «Виталюр», но там нас не все устраивает, приходится куда-то ездить.

Да и чтобы где-то посидеть, вкусно поесть или погулять, мы выезжаем в центр. Хочется какое-то кафе возле дома, может быть булочную – пока всего этого нет. Пару раз ходил в кафе Mountain на проспекте Мира – и там потрясающие сырники, я таких нигде не ел. Но в то же время кофе просто отвратительный – вот такой контраст.

Я периодически слышу мнение о том, что в «Минск-Мире» слишком плотная застройка, и, в целом, оно имеет место – но в нашем квартале этого пока не заметно. Плюс дом, в котором мы живем, стоит на перекрестке, и вокруг него достаточно пространства.

Но если спуститься по улице Аэродромной к проспекту Мира или улице Братской, там действительно плотновато. Возможно, когда в моем квартале все закончат ремонт и заедут, и получится тот самый «человейник», – но пока я не чувствую проблем.

«Чтобы жить не в «человейнике», нужно иметь загородный дом со своей территорией»

ЮЛИЯ

медицинский представитель

– Мы рассматривали квартиру в новых районах от «A-100», «Айрон» и Dana Holdings. Но из того, что в тот момент было на рынке, у «Минск-Мира» была самая подходящая цена, – рассказывает Юлия.

– Мы живем в доме «Касабланка» в квартале «Африка». Он на сегодняшний момент и мне, и всем моим друзьям нравится больше всего: яркий, красивый, все дома тут уже сданы, осталось только построить детский садик. Ждем, что скоро начнут открываться кафешки, чтобы можно было посидеть, как в «Эмиратс» – пока мы ходим туда, потому что этот квартал застраивался первым, и там уже много всего.

Наша квартира 66.6 м2: две изолированные комнаты – спальня и детская для двух девочек, кухня/гостиная и гардеробная. На момент покупки это стоило 65 тысяч долларов.

Переехали мы год назад. В квартире не было никаких проблем, кроме окон – они оказались с трещиной, так что нам меняли стекло и регулировку. А из-за того, что окна были вставлены криво и не по уровню, возникла проблема установки подоконников.

В остальном нам тут очень нравится. Практически все в шаговой доступности: «Виталюр», аптеки, бьюти-студия, где можно и подстричься, и укладку сделать, и маникюр. Я не сталкивалась, с тем чтобы чего-то не могла найти. И заведений достаточно: успели сходить еще не во все, но очень полюбилась кафешка Myloverberry – маленькая, уютная, со вкусными завтраками, десертами с коктейльчиками.

Инфраструктуры для детей тоже хватает. Есть садики, в сентябре должна открыться новая школа. Мои дети ходят во второй и седьмой классы, поэтому документы еще не принимали – пока очередь первоклашек. Но ждем с нетерпением, потому в прошлом году девочки пошли в старую школу на Чкалова – и, четно говоря, мы недовольны подготовкой.

Есть на районе и разные кружки. Зимой мы начали ходить в театр танца Jeté: старшая дочка занимается танцами, а младшая – актерским мастерством. Там прекрасный педагог, мои дети очень довольны. И к тому же три минуты от дома. В конце прошлого учебного года собирались с родителями и детьми: приглашали аниматоров, жарили шашлыки, было очень здорово. Еще посещаем школу английского Рuzzle – она в том же здании, совсем близко, и там тоже отличные педагоги.

Если говорить о минусах, в «Минск-Мире» не хватает озеленения. Сажают туи – и они тут же они засыхают, так что нужно этот вопрос решать. А еще через весь район проходят дороги, и любители погазовать и погонять на байках немного напрягают: летом окна открыты, хочется отдохнуть, но любителей поездить о страстями хватает.

А по поводу того, что кто-то говорит, что тут «человейник» – так покажите мне, где вообще в Минске есть оазисы уединенности? Город есть город: тут много людей, много машин и заведений. Зато в новых районах чистые уютные подъезды, отдельно вынесенные аккуратные контейнеры и удобные спуски для колясок и людей с ограниченными возможностями.

А чтобы жить не в «человейнике», нужно иметь загородный дом со своей территорией. В самой черте города говорить об этом, мне кажется, смешно.

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