Ученые: Одно из первых животных вышло на сушу и сразу вернулось обратно в воду 21.07.2022, 14:08

1,762

иллюстрационное фото

Животное было в длину около 75 сантиметров.

Авторы нового исследования открыли ископаемую четвероногую рыбу, которая с суши вернулась обратно в воду.

Американские ученые из Чикагского университета, Калифорнийского университета в Беркли и Дрексельского университета предполагает, что найденная рыба не смотря на наличие плавников иногда выбиралась на сушу, но продолжала жить в воде, пишет «Хайтек».

Ранее стало известно о тиктаалик или Tiktaalik roseae — это четвероногая лопастеперая рыба, которая 375 млн лет покинула воду, чтобы жить на суше. О животном узнали только в 2004 году, оно считается переходной формой между рыбами и наземными позвоночными.

Авторы новой работы нашли останки существа, которое очень похоже на Tiktaalik roseae. У них есть данные о челюстях, чешуе и плавниках. Это оказался новый вид и один из ближайших известных родственников позвоночных с конечностями — это существа с пальцами на руках и ногах.

Животное было в длину около 75 см. Его назвали Qikiqtania wakei. Название рода происходит от инуитских слов Qikiqtaaluk и Qikiqtani — это традиционные названия региона, где нашли ископаемые останки.

Авторы изучили чешую Qikiqtania wakei и заявили, что он жил под водой: на ней есть сенсорные каналы, которые позволяют обнаруживать потоки воды. Челюсти выглядели так, как будто существо добывало пищу как хищник, кусая и удерживая ее зубами.

Больше всего авторов заинтересовали нагрудный плавник и плечевая кость. На последней нет никаких борозд, которые бы указывали на то, что к кости крепились мышцы и суставы. Передние конечности животного были предназначены для плавания, а не для передвижения по суше. Ученые сделали вывод о том, что это животное сначала выбралось из воды на сушу, а затем вернулось обратно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».