Украинский ЗРК «Бук» сбивает российский БПЛА «Орлан-10»
- 21.07.2022, 14:16
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Мощные кадры.
Украинский экипаж ЗРК "Бук-М1" сбил российский БПЛА "Орлан-10".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсети на странице воздушного командования "Центр".
"Видео сбития 19. 07. 2022 года беспилотного летательного аппарата оперативно-тактического уровня вероятно Орлан-10 военнослужащими зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр", - говорится в комментарии к видео.