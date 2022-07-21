Хмурый раскрыл тайну 4 Телеграм-канал «Серпом По»

21.07.2022, 14:26

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Бессилие выдыхающейся «спецоперации».

Российский Хмурый министр иностранных дел напряг мускулы под пиджаком.

Лавров таинственно сообщил, что «географические задачи» военной спецоперации России на Украине изменились. Теперь это не только Донецкая и Луганская области Украины, но и другие территории. Если западные страны поставят дальнобойное оружие Украине, то они отодвинутся еще дальше.

Это все намерения, фантазии. В реальности истекает пятый месяц «спецоперации» и фронт, похоже, стабилизировался. Была бы такая возможность, российские войска давно захватили бы Киев, как это и было, похоже, запланировано в конце февраля.

Хмурый, между прочим, раскрыл тайну. Лавров неуклюже выложил стратегически важную информацию: российское руководство обеспокоено эффективностью применения дальнобойных западных систем.

Вообще, можно в словах Лаврова увидеть и некоторый намек на переговоры. Но если так, то это тоже от бессилия выдыхающейся «спецоперации».

«Поздняк метаться», как говорил один брутальный политик.

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