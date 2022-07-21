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Хмурый раскрыл тайну

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 21.07.2022, 14:26
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Хмурый раскрыл тайну

Бессилие выдыхающейся «спецоперации».

Российский Хмурый министр иностранных дел напряг мускулы под пиджаком.

Лавров таинственно сообщил, что «географические задачи» военной спецоперации России на Украине изменились. Теперь это не только Донецкая и Луганская области Украины, но и другие территории. Если западные страны поставят дальнобойное оружие Украине, то они отодвинутся еще дальше.

Это все намерения, фантазии. В реальности истекает пятый месяц «спецоперации» и фронт, похоже, стабилизировался. Была бы такая возможность, российские войска давно захватили бы Киев, как это и было, похоже, запланировано в конце февраля.

Хмурый, между прочим, раскрыл тайну. Лавров неуклюже выложил стратегически важную информацию: российское руководство обеспокоено эффективностью применения дальнобойных западных систем.

Вообще, можно в словах Лаврова увидеть и некоторый намек на переговоры. Но если так, то это тоже от бессилия выдыхающейся «спецоперации».

«Поздняк метаться», как говорил один брутальный политик.

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