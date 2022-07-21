закрыть
21 июля 2022, четверг, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь незаконно пытались проникнуть арбузы, картошка и лук

  • 21.07.2022, 14:39
В Беларусь незаконно пытались проникнуть арбузы, картошка и лук

Всего было предпринято четыре попытки.

Гомельские таможенники отчитались о том, что пресекли попытку незаконного ввоза арбузов, лука и картофеля на общую сумму 150 тыс. рублей, пишет «Белсат».

Всего было предпринято четыре попытки незаконного ввоза плодоовощной продукции, сообщают в Государственном таможенном комитете. Арбузы, лук и картошку пытались привезти из России без фитосанитарных сертификатов.

Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП. По этой статье предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости грузов.

Фитосанитарный сертификат — это документ международного образца, который подтверждает, что продукция соответствует всем карантинным требованиям страны назначения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО?
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО? Аркадий Бабченко
Ожидает ли Россию военный бунт?
Ожидает ли Россию военный бунт? Ксения Кириллова
Стратегическое поражение Кремля
Стратегическое поражение Кремля Андрей Пионтковский
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников