В Беларусь незаконно пытались проникнуть арбузы, картошка и лук
- 21.07.2022, 14:39
Всего было предпринято четыре попытки.
Гомельские таможенники отчитались о том, что пресекли попытку незаконного ввоза арбузов, лука и картофеля на общую сумму 150 тыс. рублей, пишет «Белсат».
Всего было предпринято четыре попытки незаконного ввоза плодоовощной продукции, сообщают в Государственном таможенном комитете. Арбузы, лук и картошку пытались привезти из России без фитосанитарных сертификатов.
Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП. По этой статье предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости грузов.
Фитосанитарный сертификат — это документ международного образца, который подтверждает, что продукция соответствует всем карантинным требованиям страны назначения.