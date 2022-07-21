В Беларусь незаконно пытались проникнуть арбузы, картошка и лук 21.07.2022, 14:39

Всего было предпринято четыре попытки.

Гомельские таможенники отчитались о том, что пресекли попытку незаконного ввоза арбузов, лука и картофеля на общую сумму 150 тыс. рублей, пишет «Белсат».

Всего было предпринято четыре попытки незаконного ввоза плодоовощной продукции, сообщают в Государственном таможенном комитете. Арбузы, лук и картошку пытались привезти из России без фитосанитарных сертификатов.

Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП. По этой статье предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости грузов.

Фитосанитарный сертификат — это документ международного образца, который подтверждает, что продукция соответствует всем карантинным требованиям страны назначения.

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