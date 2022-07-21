В Украине ликвидировали российские подразделения, которые должны были защищать Курилы 3 21.07.2022, 14:41

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Командование РФ из-за недостатка живой силы перебрасывает на войну части с Дальнего Востока.

Страна-агрессор Россия отправила на войну в Украине подразделение, которое базируется на Курилах. В течение июля в боях активно участвовали до двух батальонных тактических групп 18-й пулеметной артиллерийской дивизии, которая отвечает за оборону Курильских островов.

Присутствие этих подразделений в Украине удалось установить по нашивкам ликвидированных оккупантов. Об этом сообщает издание Forbes.

Первое доказательство присутствия солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ в Украине появилось, когда в сеть попало видео из-под Славянска. Тогда защитники Украины показали ликвидированных оккупантов, в частности, нашивки этой дивизии.

Охраняющая Курилы 18-я дивизия специализируется на артиллерийских средствах, а также имеет вспомогательные танки и немного мобильной пехоты на легковооруженных и бронированных гусеничных БТР МТ-ЛБ.

"Россия, возможно, вывела значительную часть своих гарнизонов из тихоокеанских островов в 4700 милях к западу, чтобы служить в качестве ударных войск в Украине – роль, для которой эти солдаты не были подготовлены", – пишет издание.

Такое решение страны-агрессора свидетельствует о том, что она изо всех сил пытается восполнить острую нехватку пехоты, чтобы использовать любой оперативный импульс на востоке Украины. Пока остается неясным, какие именно подразделения 18 -й дивизии были отправлены и какую тяжелую технику эти личный состав привез с собой.

Примечательно, что по словам пленного российского оккупанта, базирующегося на Курилах, по крайней мере одна рота численностью 94 человека из заявленного гарнизона численностью 500 человек, предположительно из 49-го полка 18-й дивизии или ее штаба, была направлена в Украину.

Напомним, с начала войны РФ против Украины правительство Японии вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Власти страны напомнили, что острова в настоящее время оккупированы Российской Федерацией.

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