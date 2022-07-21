Погранслужба Украины рассказала, что происходит на границе с Беларусью 21.07.2022, 15:00

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Киев полностью готов к нападению с севера.

Государственная пограничная служба не фиксирует увеличение количества воинских подразделений на территории приграничных регионов Беларуси, пишет украинское агентство unian.net со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Те подразделения, которые они держат рядом с границей, не являются ударной группировкой, которая могла бы осуществить вторжение на территорию нашей страны", — говорит Демченко.

Госпогранслужба не фиксирует увеличения числа этих подразделений. Не увеличивается и их личный состав.

"Также мы не фиксируем изменений в их действиях: они прибывают к границе, происходит их ротация", — сказал Демченко.

Тем не менее, украинская погранслужба всё ещё не исключает, что белорусские части могут присоединиться к российской войне против Украины.

"Поэтому мы готовы к этому. Как линия границы, так и приграничные территории укреплены всеми необходимыми инженерными средствами, чтобы встретить и дать достойный отпор тем, кто попытается вторгнуться на территорию нашей страны", — сказал официальный представитель погранслужбы.

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