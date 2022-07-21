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Как ВСУ взяли в плен командира российского спецназа на Харьковщине

  • 21.07.2022, 15:17
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Как ВСУ взяли в плен командира российского спецназа на Харьковщине

Стали известны подробности боя.

Офицер разведывательной группы "Кедр" Главного управления разведки Минобороны сообщил о деталях взятия в плен российского офицера спецназначения, командира взвода ДРГ Станислава Трутнева на Харьковщине. Он попал в руки украинских защитников в результате хорошо продуманной и спланированной операции, которая проводилась в селе Дементиевка Дергачевского района.

Как отметил офицер на видео, опубликованном в Telegram военного корреспондента Андрея Цаплиенко, часть пленника, который между прочим родом из Запорожья, №69068 расположена в Мурманской области РФ. Раненый российский спецназначенец получил первичную медицинскую помощь прямо на поле боя и сейчас он под стражей находится в одном из лечебных заведений.

По словам офицера, во время выполнения боевого задания между украинскими защитниками и превосходящими силами врага завязался бой, противник понес значительные потери. Всего по итогам указанной операции потери врага составили около 30 человек убитыми и ранеными, что подтвердил и Трутнев во время допроса.

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