Белорус — украинцам: Обязательно сместим плешивого диктатора 21.07.2022, 15:12

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У двух народов есть один общий враг.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя:

— С началом войны многие украинцы обозлились на белорусский народ, а в информационном поле то и дело проскакивают насмешки и обвинения в адрес белорусов. Мне хотелось бы объяснить, почему включаясь в межнациональные распри мы играем на руку Путину.

Когда в 2020 году белорусы выходили на улицы, во многом вдохновлялись примером Евромайдана, борьбы украинцев за свободу и независимость от рашистского, бандитского гнета. К сожалению, нам не удалось тогда одержать победу и многие борцы за свободу переехали в Украину, и я в том числе. Меня восхитил Киев как оплот свободы. Здесь люди могут спокойно выходить на протесты и говорить все что думают, не боясь, что за ними приедет «бусик» и их кинут в СИЗО КГБ. А полиция присутствует на акциях как раз для того, чтобы защитить людей, а не нападать на них. Я понимаю, что это случилось не за один день. Украинцы годами шли по пути перемен и проливали за это кровь.

Главный наш враг — это призраки советского режима. Они пытаются с помощью подмены понятий сместить фокус внимания с себя на бессмысленную вражду украинцев с белорусами. Только у них ничего не выйдет. Мы обязательно обретем свободу и независимость. Обязательно сместим плешивого диктатора и, продолжая вами, украинцы, вдохновляться, строить наше будущее.

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