Медики назвали лучший заменитель сахара для кофе 1 21.07.2022, 15:16

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Это сделает напиток еще более полезным.

Кофе, несомненно, является одним из самых популярных и любимых напитков во всем мире, а для многих из нас это самый большой источник антиоксидантов.

Поскольку кофе сам по себе полезен для здоровья, слишком сильное его подслащивание может превратить что-то полезное во что-то вредное.

Если вы ежедневно подслащиваете свой кофе, вам нужно не только делать это в умеренных количествах (во избежание лишних калорий и других недостатков), но также использовать натуральный подсластитель.

SheFinds.com попросили экспертов в области здравоохранения порекомендовать натуральный легкодоступный подсластитель, который можно добавлять в кофе, не беспокоясь о рисках ожирения и диабета, которые напрямую связаны с чрезмерным потреблением сахара.

Столовый сахар вездесущ — его можно найти где угодно. Однако, многих сладкоежек можно удовлетворить с помощью стевии — бескалорийного растительного подсластителя и заменителя сахара, который производится из листьев стевии. Эксперт в области здоровья и хорошего самочувствия, доктор Рашми Бьякоди, объясняет, что стевия часто в 100–300 раз слаще столового сахара, но в ней нет углеводов.

«Было показано, что и стевия, и стевиозид безопасны при использовании в качестве подсластителей, — говорит Бьякоди. — Это подходит для пациентов с диабетом и фенилкетонурией, а также для людей с ожирением, которые хотят похудеть и исключить сахарозу из своего рациона. У них нет аллергических реакций или токсичности».

Бьякоди также отмечает, что безопасность стевии была подтверждена недавними исследованиями, которые продемонстрировали, что стевиоловые гликозиды не обладают мутагенным, канцерогенным или тератогенным действием, они не вызывают токсичности.

Сертифицированный велнес-тренер Жаклин Сервантес отмечает, что стевия в натуральном виде представляет собой зеленую траву, которую можно купить в сушеном виде и добавить в кофе, чай и многие другие напитки и блюда. «В ней буквально ноль калорий, и ее также можно купить в виде жидкого экстракта», — говорит Сервантес.

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