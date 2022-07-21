Британия вводит запрет на импорт нефти и угля из РФ 21.07.2022, 15:08

Сегодня также начало действовать эмбарго на российское золото.

Великобритания вводит запрет на импорт нефти из России с 31 декабря и угля с 10 августа этого года.

Об этом говорится в официальном сообщении Департамента международной торговли Великобритании об обновленных санкциях против России в отношении импорта.

Отмечается, что речь идет об импорте в Соединенное Королевство, включая Северную Ирландию.

"Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов угля и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямо или косвенно, этих товаров. Она также запрещает предоставление технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами. Запрет на импорт золота вступило в силу 21 июля, запрет на импорт угля начнет действовать 10 августа 2022 года, а запрет на импорт нефти начнет действовать 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

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