Товарооборот Беларуси и Великобритании упал на 69,8% 1 21.07.2022, 15:18

Лондон входил в двадцатку крупнейших экономических партнеров нашей страны.

По итогам января-мая 2022 года товарооборот Беларуси и Великобритании сократился на 69,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, пишет сайт «Белорусы и рынок».

За пять месяцев текущего года товарооборот между странами вышел на уровень 63 833,8 тыс. долл., из них экспорт РБ — 19 895,5 тыс. долл., импорт — 43 938,3 тыс. долл.

Падение экспорта в сравнении с январем-маем 2021 года составило 82,5%, а ввоз товаров из Великобритании просел на 55%. Сальдо для нашей страны оказалось отрицательным (-24 042,8 тыс. долл.).

Сокращение товарооборота между Беларусью и Великобританией наблюдалось и в предыдущие периоды. Так, в первом квартале 2022 года он упал на 58,4% к январю-марту прошлого года, за январь-апрель товарооборот уменьшился на 65,9% к уровню 2021 года.

Экспорт и импорт в феврале вышли на максимум в этом году, а затем начали проседать. В апреле поставки РБ в Великобританию составили 1 914,7 тыс. долл., импорт — 7 764,7 тыс. долл.

По итогам 2021 года Великобритания вошла в топ-20 основных торговых партнеров нашей страны по товарообороту и расположилась на 17-м месте.

Согласно открытым данным Белстата, ключевыми позициями белорусского экспорта в Великобританию были:

древесно-стружечные плиты;

прутки из нелегированной стали горячекатаные;

мебель и ее части;

алюминиевые металлоконструкции;

лесоматериалы продольно-распиленные.

В число ключевых товаров импорта из Великобритании вошли:

двигатели внутреннего сгорания поршневые;

крепкие спиртные напитки;

рыба мороженая;

лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи;

части и принадлежности для автомобилей и тракторов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».