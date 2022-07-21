Россияне надели украинскому подростку мешок на голову и вывезли в детский дом в Беларуси 1 21.07.2022, 15:29

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Но там его спасли.

Украинские следователи завели дело о насильственном перемещении российскими военными украинского подростка в Беларусь, пишет «Радыё Свабода».

Несовершеннолетнего парня задержали 26 марта вместе с его старшим братом на одном из российских блокпостов в Вышгородском районе Киевской области, когда они на велосипедах возвращались домой от своей сестры из деревни Приборск в этом же районе.

Эта история описана в одном из судебных решений, вынесенных в деле против российских военных по факту нарушения законов и обычаев войны, которое расследуется с 9 июня.

После задержания россияне проверили их документы, раздели и осматривали тела парней в поисках тату. Когда ничего подозрительного не нашли, приказали им ждать, а между собой начали разговаривать о том, что братья якобы являются диверсантами.

Через час после этого ребят посадили в БТР с надписью «V» и увезли в направлении Чернобыля. По дороге им сначала натянули на головы мешки для мусора, а потом остановились, вывели из БТР, завязали клейкой лентой руки и начали бить, обвиняя их в диверсионной деятельности.

Потом братьев, один из которых был несовершеннолетний, посадили в автобус и с мешками на головах и завязанными руками увезли в неизвестном направлении. Через какое-то время автобус остановился и их завели в помещение. После проверки, которую проводили, как они поняли по форме, белорусские пограничники, братьев разделили — младшего отправили в общежитие в Мозырь.

Позже украинскому подростку сообщили, что его переместят в детское здание — специальный педагогический центр в Мозыре. Но директор этого учреждения связалась с представителями Красного Креста, чтобы найти родителей или родственников мальчика. Их нашли, и 22 апреля парень поздно вечером вернулся домой.

О судьбе старшего брата в судебном решении не упоминается. Неизвестно, где он находится, — на территории Беларуси или Украины, или его вывезли в Россию.

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