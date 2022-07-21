В ВВС США намекнули, какие истребители может получить Украина 1 21.07.2022, 15:53

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Это точно будут не Миг-29.

США или кто-то из их союзников в Европе могут скоро отправить армии Украины боевые самолеты.

Как пишет Politico, на это намекнул начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Квинтон Браун.

«Есть американские истребители, есть истребители Saab Gripen из Швеции, а еще есть Eurofighter и Rafale. Поэтому существует целый ряд разных платформ, которые может получить Украина», – сказал он.

Вместе с тем американский генерал отметил, что украинские ВВС вряд ли получат старые советские МиГ-29. Потому что запчасти к этим самолетам можно купить только у России.

«Это будет что-то не российское, здесь я точно скажу. Но что я не могу сказать, то это то, какие самолеты все же будут отправлены», – сказал Браун.

Издание напоминает, что администрация Джо Байдена выступила против призывов некоторых стран Европы отправить Украине МиГ-29. Однако вопрос о передаче украинским ВВС боевых самолетов все же окончательно не исчез с повестки дня. Комментарии генерала Брауна свидетельствуют, что разговоры о реальной отправке боевых самолетов продолжаются. Однако союзники пока не определились, что именно получит Киев.

Напомним, что в Сенате призвали Пентагон предоставить Украине передовые реактивные истребители. Администрация Байдена еще не поддержала отправку военных самолетов в Украину. Однако представители США и Украины заявляют, что украинские пилоты более чем способны пройти обучение на современных американских самолетах четвертого поколения за считанные месяцы.

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