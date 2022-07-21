«Ориентируйтесь на подорожание 10%» 1 21.07.2022, 16:23

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Сколько в этом году будет стоить обучение в белорусских вузах?

18 июля в высших учебных заведениях Беларуси начался прием документов на бюджетную и платную формы обучения. Но не все университеты выставили на сайтах достоверную информацию о ценах на 2022/23 учебный год. Журналистка «Белсата» узнала, сколько в этом году придется заплатить студентам за высшее образование на родине, а также спросила у эксперта, стоит ли белорусское образование тех денег, которые за него просят.

Не все вузы успели просчитать цены до начала приемной кампании

Незадолго до старта приемной кампании, 12 июля 2022 года, министр образования Беларуси Андрей Иванец во время пресс-конференции объявил, что в этом году обучение в высших учебных заведениях подорожает примерно на 10 %. Мы решили удостовериться, насколько оправдались обещания министра. И столкнулись с тем, что не во всех университетах просчитали цены.

На значительном числе сайтов белорусских учебных заведений информация о ценах старая – за 2021/22 учебный год. В то же время почти все университеты дают актуальные данные – на 2022/23 год для иностранных граждан.

На день 20 июля обновленные цены на обучение опубликовали: университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), экономический (БГЭУ), технический (БНТУ), лингвистический (БГЛУ).

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Цены обучения на 1 курсе БГУИР:

факультеты компьютерного проектирования, инфокоммуникаций, радиотехники и электроники – 3870 руб. (в 2021 году – 3520 руб.);

факультет компьютерных систем и сетей, факультет информационных технологий и управления, инженерно-экономический факультет – 4290 руб. (в 2021 году – 3900 руб.);

заочное обучение на всех специальностях – 1485 руб. (в 2021 году – 1350 руб.);

дистанционное обучение – 146 руб. за одну дисциплину на 1–3 курсах (в 2021 году – 133 руб.), 141 руб. – на 4–5 курсах (в 2021 году – 129 руб.).

Белорусский государственный экономический университет

Стоимость обучения на 1 курсе на всех факультетах на дневном обучении составляет 3181 руб. 20 коп. (в 2021 году – 2892 руб.). На заочном отделении – 1135 руб. 20 коп. (год назад – 1032 руб.).

Белорусский национальный технический университет

В прейскуранте дневной формы обучения в БНТУ имеются только две суммы:

4396 руб. – такие факультеты, как «Экономика и организация производства», «Профессиональное обучение (информатика)», «Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов». В 2021 году они стоили 3996 руб.;

4689 – на всех других факультетах. В прошлом году – 4273 руб.

Заочное образование в БНТУ в этом году стоит от 1300 руб. (горные работы, машины и оборудование) до 1709 руб. (другие факультеты).

Белорусский государственный университет

Мы решили не ждать, пока все вузы опубликуют свои цены, и уточнить в приемных комиссиях.

Дозвониться в БГУ было непросто. Номер только один и почти все время занят. Девушка, которая нам наконец ответила, сказала, что в приемной комиссии на данный момент цен нет, возможно, на сайте они появятся уже в эту пятницу, 22 июля.

«Ориентируйтесь на суммы прошлого года. Серьезного подорожания нам не обещали», – сказала работница приемной комиссии.

В 2021/22 учебном году цены в БГУ были следующие (1 курс на дневной форме):

самые дешевые специальности: «Социальная работа», «Белорусская филология», «Русская филология» – 3190 руб.;

самые дорогие: «Правоведение», «Экономическое право», «Международное право» – 5061 руб. (это вообще самая высокая цена на получение высшего образования в Беларуси). После подорожания на 10 % будет равняться 5567 руб.

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

В БГПУ нам сказали, что у них цены пока что меняться не будут – останутся на уровне 2021/22 учебного года.

«До 31 августа точно будут такие цены. К зиме, ко второму семестру могут измениться», – сказали в приемной комиссии.

В 2021/22 учебном году цены на получение педагогического образования в Беларуси были следующие (1 курс на дневной форме):

факультеты с изучением иностранного языка – 3226 руб.;

музыкальные факультеты – 3388 руб.;

факультеты изобразительного искусства – 3356 руб.;

все другие – 3138 руб.

Заочное обучение в БГПУ в 2021 году стоило от 1408 до 1712 руб. на 1 курсе.

Белорусский государственный медицинский университет в Минске

Учиться на медика в Беларуси стало на 10 % дороже. На сайте БГМУ цен пока нет, но в приемной комиссии нам их назвали:факультеты лекарственного дела и педиатрии – 4142 руб. (в прошлом году – 3766 руб.;

стоматологический факультет – 4844 руб. (в 2021 году – 4404 руб.);

факультет медицинской профилактики – 3800 руб. (в 2021 – 3456 руб.);

фармацевтический факультет – 4142 руб. (в 2021 – 3766 руб.).

Белорусский государственный лингвистический университет

Выросли цены и в БГЛУ:

дневная форма на факультетах английского языка, немецкого языка, романских языков, китайского языка и культуры, переводческом факультете: 3690 руб. (в 2021 году – 3360 руб.);

заочная форма обучения: 1360 руб. (в 2021 году – 1240 руб.).

«Рост цен на образование в Беларуси никак не коррелирует с повышением его качества»

Обучение в белорусских вузах дорожает из года в год. Его стоимость формируется исходя из расходов вуза: зарплаты, коммунальные услуги, отчисления в Фонд социальной защиты населения, на развитие материально-технической базы и т.д. Решение о повышении цен в государственных вузах согласовывается на уровне правительства.

По мнению политического обозревателя Вадима Можейко, стоимость белорусского высшего образования совершенно не соответствует его качеству.

«Рост цен на образование у нас никак не коррелирует с ростом качества, он вызван проблемами университетов, потребностями в деньгах на закрытие основных статей расходов, – говорит эксперт. – Государственные вузы у нас работают не очень эффективно, требуют постоянно новых ресурсов, и руководство не знает, что делать, как эти ресурсы добыть, кроме как повысить цены на образование, но никак не его качество».

В то же время, отмечает Вадим Можейко, пока находится достаточное количество студентов, чтобы план приема в белорусских вузах выполнялся.

«Я бы никому не советовал учиться в белорусских университетах, но у людей есть причины, чтобы отдавать своих детей в учебные заведения в нашей стране, – отмечает обозреватель. – Часто родителям бывает психологически трудно отправить 17-летнего ребенка за границу. Еще до сих пор существует шаблон: пойдешь в БГУ – самый престижный ВУЗ в стране. И люди не думают о конкурентоспособности по сравнению с иностранными учебными заведениями. Ну и еще, конечно, вопрос стоимости жизни в Европе. Далеко не каждая белорусская семья может себе позволить оплачивать жилье и жизнь ребенка за границей – в Минск отправить легче».

В 2022 году в вузы примут на 2 тыс. меньше студентов, чем в 2021-м

Эксперт советует думать о перспективах, которые могут ожидать после окончания белорусского вуза.

«Для бесплатников все совершенно понятно с перспективой – распределение или компенсация за все годы обучения, если откажешься от гарантированного места работы, – говорит Можейко. – А платникам –искать работу, а какие зарплаты в Беларуси сейчас – известно. Ну, а даже если выпускник после получения диплома захочет поехать за границу, то нужно учитывать, что это может оказаться не так просто – например, на апостиль теперь громадная очередь, записываются на 2023 год.

Согласно цифрам, которые приводило Министерство образования, вузы Беларуси в 2022 году планируют принять около 53,5 тыс. абитуриентов. По сравнению с 2021 годом плановый прием сократится на 2 тыс. студентов. Однако увеличен прием на медицинские специальности.

В структуре бюджетного обучения в этом году доминирует дневная форма – около 23 тыс. человек. На платную дневную планируют набрать около 4,5 тыс. человек.

В 2022 году в белорусских вузах появятся некоторые новые специальности. Брестский государственный университет планирует прием на «урбанологию и сити-менеджмент». В БГУ появятся специальности «геотехнология туризма и экскурсионная деятельность» и «биоинженерия и биоинформатика». БНТУ объявил набор на «экономику и организацию производства» в направлении «цифровые технологии на промышленном предприятии». БГТУ – на «технологию и переработку биополимеров». А лингвистический университет будет набирать на «японский язык и второй иностранный язык» со специализацией «специальный перевод».

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