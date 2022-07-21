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В украинской разведке назвали цель ВСУ на фронте в ближайшие месяцы

  • 21.07.2022, 16:32
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В украинской разведке назвали цель ВСУ на фронте в ближайшие месяцы

Союзники Украины их понимаю и поставляют на фронт больше военной техники.

ВСУ должны остановить наступательный темп России к осенне-зимнему периоду.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге.

«Если говорить насколько критическая ситуация, мы должны говорить о том, что хотим-не хотим, но идет осенне-зимний период. Как правило, он очень сложен для ведения боевых действий. Во-первых, необходимо остановить наступательный порыв, наступательный темп РФ, соответственно другие операции планируются за тем же самым непосредственным приказом верховного главнокомандующего о проведении операций», — отметил он.

Скибицкий добавил, что союзники Украины понимают это и поставляют на фронт больше военной техники.

По его словам, это уже позволило уничтожить большое количество пунктов управления и заставить врага отвести свои склады от линии фронта.

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