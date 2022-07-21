Дмитро Ярош: Полк Калиновского может стать основой новой белорусской армии 3 21.07.2022, 16:44

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Дмитро Ярош

Будущее Беларуси — в военно-политическом союзе с Украиной, Польшей, Литвой.

Командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитро Ярош в «Фейсбуке» высказал мнение, что полк имени Калиновского может стать основой новой белорусской армии:

— белорусский марионеточный режим отдал свою территорию для нападения на Украину, следовательно эта территория является враждебной для нас и, при необходимости, по определенным целям мы имеем полное право наносить свои удары;

— белорусские силовые структуры, инфильтрированные российской агентурой, не являются самостоятельными, а полностью подчинены Кремлю, они имеют низкое морально-психологическое состояние и небольшую боеспособность, но при определенном усилении эрэфовскими силами и средствами способны оттянуть на себя значительные ресурсы украинского войска;

— наступление Лукашенко силовиков на Украину допускаю, но в этой ситуации считаю маловероятным;

— белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского и другие подобные структуры при помощи украинской власти и наших союзников вполне могут стать основой новой белорусской армии и сыграть одну из решающих ролей в битве за независимую Беларусь;

— Беларусь нуждается в национально-освободительной революции, когда массы белорусов поднимут восстание против московского господства и лукашенковских коллаборантов, а также установят национальную власть в своем государстве;

— будущее Беларуси в военно-политическом союзе с Украиной, Польшей, Литвой и т.д.

Жыве Беларусь! Слава Украине!

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