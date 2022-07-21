Дмитро Ярош: Полк Калиновского может стать основой новой белорусской армии

Дмитро Ярош: Полк Калиновского может стать основой новой белорусской армии3
- 21.07.2022, 16:44
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Будущее Беларуси — в военно-политическом союзе с Украиной, Польшей, Литвой.
Командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитро Ярош в «Фейсбуке» высказал мнение, что полк имени Калиновского может стать основой новой белорусской армии:
— белорусский марионеточный режим отдал свою территорию для нападения на Украину, следовательно эта территория является враждебной для нас и, при необходимости, по определенным целям мы имеем полное право наносить свои удары;
— белорусские силовые структуры, инфильтрированные российской агентурой, не являются самостоятельными, а полностью подчинены Кремлю, они имеют низкое морально-психологическое состояние и небольшую боеспособность, но при определенном усилении эрэфовскими силами и средствами способны оттянуть на себя значительные ресурсы украинского войска;
— наступление Лукашенко силовиков на Украину допускаю, но в этой ситуации считаю маловероятным;
— белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского и другие подобные структуры при помощи украинской власти и наших союзников вполне могут стать основой новой белорусской армии и сыграть одну из решающих ролей в битве за независимую Беларусь;
— Беларусь нуждается в национально-освободительной революции, когда массы белорусов поднимут восстание против московского господства и лукашенковских коллаборантов, а также установят национальную власть в своем государстве;
— будущее Беларуси в военно-политическом союзе с Украиной, Польшей, Литвой и т.д.
Жыве Беларусь! Слава Украине!