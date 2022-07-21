Лукашенко снова продлил военные учения вблизи украинской границы

Лукашенко снова продлил военные учения вблизи украинской границы14
- 21.07.2022, 16:52
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Уже в 13-й раз.
Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной еще раз продлили – на этот раз по меньшей мере до 31 июля.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Учения ВС РБ в Беларуси продлены как минимум до 31 июля. Об этом говорит график проведения учений на белорусских полигонах.
С конца апреля в Беларуси продлевали военные учения "на неделю" уже 13 раз. Ожидаемые даты завершения учения на полигонах:
Борисовский (227-й) до 31.07;
Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 31.07;
Гожский (под Гродно) до 29.07;
Брестский до 31.07;
Репище (Осиповичи) до 29.07;
Марьина Горка до 31.07;
Лосвидо (под Витебском) до 31.07;
Неман (под Березовкой) до 30.07;
Обуз-Лесновский (под Барановичами) 29.07;
Чепелево (под Слонимом) до 29.07;
Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;
Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;
Заслоново (под Лепелем) до 31.07.