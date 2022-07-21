Зеленский ответил на фейк о своем здоровье и потроллил Путина 3 21.07.2022, 17:04

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Фейки о президенте Украины распространяет Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал фейковую информацию о том, что якобы в связи с ухудшением состояния здоровья он находится реанимации.

Глава Украины записал видеоролик из своего кабинета. Он опроверг появившуюся фальшивую информацию.

По его словам, фейки о нем распространяет Россия.

"Так крепко как сейчас, я еще себя никогда не чувствовал. И плохая новость для тех, кто запускает такие фейки – я не один, нас таких 40 миллионов", - сказал президент.

При этом он сказал, что чувствует себя превосходно в свои 44 года (Зеленский родился 25.01.1978 г. – ред.), а также намекнул на пожилой возраст президента РФ Владимира Путина (Путин родился 7.10.1952 г. – ред.).

"И при всем уважении к преклонному возрасту, 44 – это не 70", - добавил Зеленский.

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