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В ресторане в Китае нашли следы динозавров возрастом 100 миллионов лет

  • 21.07.2022, 17:27
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В ресторане в Китае нашли следы динозавров возрастом 100 миллионов лет

Следы заметил внимательный посетитель.

В ресторане на юго-западе Китае были обнаружены следы динозавров, которым 100 миллионов лет.

Следы заметил внимательный посетитель, который увидел их на территории внутреннего дворика ресторана, сообщает CNN.

Как рассказал палеонтолог Лида Син, в нескольких каменных ямах в ресторане были обнаружены следы двух зауроподов - динозавров раннего мелового периода. Открытие позже подтвердили с помощью 3D-сканера.

Зауроподы были самыми большими динозаврами, когда-либо жившими на Земле. У них были длинные шеи и хвосты.

По словам Лида Син, зауроподы, следы которых были найдены, вероятно, имели длину тела около 8 метров.

Отмечается, что на месте ресторана раньше находилась птицеферма, следы динозавров были засыпаны слоями грязи и песка, что защищало их от эрозии и атмосферных воздействий.

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