Украинские десантники на Донбассе уничтожили оккупантов и их бронетехнику

Украинские десантники на Донбассе уничтожили оккупантов и их бронетехнику1
- 21.07.2022, 17:41
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Видеофакт.
В Донецкой области Вооруженные Силы Украины ликвидировали группу российских оккупантов с бронетехникой.
Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Захватчиков уничтожили украинские бойцы из 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ.
Военные ВСУ обнародовали видео ликвидации группы оккупантов.
На видео зафиксирован успешный результат работы украинских воинов.