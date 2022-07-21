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Украинские десантники на Донбассе уничтожили оккупантов и их бронетехнику

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  • 21.07.2022, 17:41
  • 2,176
Украинские десантники на Донбассе уничтожили оккупантов и их бронетехнику

Видеофакт.

В Донецкой области Вооруженные Силы Украины ликвидировали группу российских оккупантов с бронетехникой.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Захватчиков уничтожили украинские бойцы из 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ.

Военные ВСУ обнародовали видео ликвидации группы оккупантов.

На видео зафиксирован успешный результат работы украинских воинов.

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