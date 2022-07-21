«За полторы недели – 21 склад»: оккупант рассказал о реальном положении РФ на фронте

«За полторы недели – 21 склад»: оккупант рассказал о реальном положении РФ на фронте2
- 21.07.2022, 18:11
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Он констатировал, что для армии РФ сейчас не лучшее время.
Российский оккупант под прозвищем Олег SEPAR Танк рассказал о реальном положении ВС РФ на фронте с учетом эффективной работы украинской РСЗО.
Видео боевик записал для своих подписчиков в Telegram.
Он констатировал, что для армии РФ сейчас не лучшее время.
«Настроение у меня г*вно, я вам так сразу скажу. По какой причине? Много знаю и не имею права об этом вообще говорить. Скажу просто: на фронте все тяжело. Не радужно как бы хотелось», — заявил «Олег».
Оккупант пожаловался, что ВСУ «довольно успешно» сопротивляются, в то же время россияне гибнут и получают ранения: «Количество не могу назвать, сами понимаете».
«Вчера был обстрелян город Стаханов. Опять попали, сами знаете куда. Точно куда нужно. За полторы недели - 21 склад. Это полная... Это же наши снаряды, мы ими воюем. И очень большой урон это приносит нам», — признался боевик.