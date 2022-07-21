За сколько и где в Беларуси можно купить хутора 3 21.07.2022, 19:01

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Цены удивляют.

Если вы любите уединение, то вам надо на хутор — он как раз подойдет для такого времяпровождения. Правда, в Беларуси их продают не очень много, а за те, что выставлены на продажу, продавцы хотят суммы, за которые можно купить хороший дом в дачном кооперативе, пишет «Зеркало».

Деревянный дом недалеко от Немана

Хутор продается в деревне Бискупцы Лидского района Гродненской области. Находится он в 146 км от Минска, до него меньше километра от трассы Минск-Гродно. Цена объекта — 29 000 рублей или 11 448 долларов.

Его территория 69 «соток», они находятся в пожизненном пользовании с правом наследования. Продавец в объявлении отмечает, что документы на недвижимость оформлены. Участок окружен полем и лесом. Однако он не ухожен — трава не скошена, за деревьями давно не ухаживали давно и они разрослись. Река Неман находится в полутора километрах, за лесом.

Есть хороший деревянный дом с электричеством, а также два подсобных помещения. Но строения давно не использовались.

Рядом с границей, на берегу озера

В Браславском районе, рядом с белорусско-литовской границей, продают хутор на берегу небольшого озера. Помимо самого дома тут есть еще старая баня.

Территория — 25 «соток», плюс 40 «соток» — под яблоневым плодоносящим садом. Соседи от хутора находятся далеко.

Цена недвижимости — 10 000 долларов или 25 330 рублей.

С садом, огородом и прудом

Большой жилой дом-усадьба на хуторе с прудом среди березок продается в Воложинском районе. Он находится возле леса, до него ехать 45 км от МКАД по Гродненской трассе, до деревни Великое Поле. Продавец отметил, что место тихое, живописное и уединенное, вокруг лес.

Дом обложен кирпичом, площадь участка — 70 м2. Внутри дома — три комнаты, кухня — с русской печью, есть два входа.

Участок занимает 25 «соток», он огорожен сеткой и забором, есть добротные хозпостройки: амбар, погреб, гараж, теплица. На участке есть колодец. Рядом разработан огород, посажен молодой сад, вокруг дома — дорожки и цветники.

Цена хутора — 15 700 долларов или 39 768 рублей.

С домом, гаражом, сараем, баней и теплицей

Дом-хутор продается в Воложинском районе возле большого пруда в деревне Эпимахи. Расстояние от МКАД — 37 км.

Деревянный дом построен в 1987 году, его утеплили и обложили кирпичом, внутри он отделан вагонкой. Общая площадь дома — почти 83 м2, жилая — 54,2 м2. В доме три комнаты, кухня 14,4 м2, большая веранда, бетонный погреб. Есть печное отопление, подведено электричество 220 и 380 В. На участке есть капитальная хозпостройка из силикатных блоков с капитальным гаражом на две машины, сарай, баня (сруб из бревен), теплица из стекла, туалет.

Участок 25 «соток» находится в частной собственности для строительства и обслуживания жилого дома на берегу водоема. Есть также 19 соток во временном пользовании до 2030 года. Участок окружен деревьями и полностью огорожен, есть выходом к водоему. Есть большой сад с фруктовыми деревьями (яблони, груши, сливы) и ягодными кустами (малина, крыжовник, смородина).

Цена хутора — 35 000 долларов или 88 655 рублей, но можно поторговаться.

С домом без окон и дверей

В 70 км от Минска, на территории Налибокской пущи продается хутор «эксклюзив». Вокруг дома — лес, река. Конечно, пожить сразу покупки на хуторе не получится — здесь собран лишь сруб, но он даже без окон (установить их предлагают новому хозяину). Территория участка занимает 10 «соток».

Цена объекта — 35 000 рублей или 13 817 долларов.

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