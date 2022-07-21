MI6 прогнозирует переломный момент в войне РФ против Украины 2 21.07.2022, 19:10

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Это даст Украине возможность нанести ответный удар.

Российские военные, вероятно, возьмут какую-то операционную паузу в ближайшие несколько недель. Это прекрасная возможность для украинцев воспользоваться затишьем и нанести удар.

Об этом заявил глава британской разведки Ричард Мур, сообщает Sky News.

По словам главы разведки Великобритании, российские военные, вероятно, возьмут какую-то операционную паузу в ближайшие несколько недель.

Ричард Мур сказал, что это даст Украине ключевую возможность нанести ответный удар.

«Я думаю, что они вот-вот иссякнут. Я думаю, что наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель», — сказал он.

Ричард добавил, за последние несколько недель военные эксперты заявили, что жертвы с обеих сторон становятся неприемлемыми и могут привести к замедлению конфликта.

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