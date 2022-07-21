Жданов: Собянин всех бомжей пособирает по Москве и отправит в Украину на войну 3 21.07.2022, 19:17

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Олег Жданов

Мэр Москвы формирует полк.

В интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, что у России нет мобилизационного ресурса – в стране не могут набрать людей, чтобы укомплектовать воюющие в Украине силы.

«Завершил картину [состояния дел в России] сюжет (это был последний мазок), когда российский «Первый канал» показал подготовку добровольческого батальона где-то на Дальнем Востоке. Так вот там дядьки старше 50 лет, которые пришли в этот батальон», – подчеркнул Жданов.

По его данным, в регионах России должны создать добровольческие батальоны, но не могут решить проблемы с наличием добровольцев.

«Кремль обязал каждого субъекта федерации подготовить свой добровольческий батальон. Кстати, мэр Москвы Сергей Собянин формирует полк. И злые языки говорят, что Собянин сейчас заодно всех бомжей пособирает по Москве и отправит в Украину на войну. Это, конечно, шутка, но сам факт важен: желающие пройти подготовку, подписать контракт, поехать воевать в Украину – это в основном категория старше 50 лет», – акцентировал внимание эксперт.

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