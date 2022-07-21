Советник главы Офиса президента Украины – белорусам: Никогда не поздно стать народом-героем 1 21.07.2022, 19:53

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Михаил Подоляк

Именно от действий белорусов будет зависеть, какой войдет в историю Беларусь.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Москва хочет втянуть Минск в войну, и призывает белорусский народ стать народ-героем и сделать верный выбор.

Подоляк считает, что следует различать беларусский народ и режим Лукашенко.

«Но Беларусь – это не только Лукашенко или генералы, избегающие «повестки» в дом престарелых, потому что их золотой век пришелся на Карибский кризис. Это десятки тысяч молодых пассионарных людей, желающих для своей страны лучшей судьбы, чем исправительная колония. Это тысячи, вынужденные покинуть свой дом, чтобы не жить в трудовом лагере с заклеенными ртами», – написал Подоляк в своем телеграм-канале.

Советник главы Офиса Зеленского считает, что будущее Беларуси зависит от действий народа, и призвал поддержать Украину.

«Поэтому именно от действий белорусов, а не Лукашенко, будет зависеть, какой войдет в историю страна под названием Беларусь. Никогда не поздно сделать верный выбор. Никогда не поздно стать народом-героем. Для этого просто нужно сказать «нет» z-чуме, выбрав сторону добра. Поддержав свободную Украину», – написал Подоляк.

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