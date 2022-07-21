Президент Италии распустил парламент 21.07.2022, 20:01

Назначены досрочные выборы.

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента страны и назначении внеочередных выборов. Об этом он объявил 21 июля после того, как премьер Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку, сообщает канцелярия президента.

Внеочередные парламентские выборы, согласно решению Маттареллы, пройдут через 70 дней.

«Досрочный роспуск парламента – это всегда последний выбор, особенно когда, как сейчас, перед палатами парламента стоит множество важных задач, которые необходимо решить в интересах нашей страны. Но возникшая политическая ситуация привела к этому решению. Дебаты, голосование и то, как это голосование было выражено вчера в Сенате, четко показали, что парламентская поддержка правительства ослабла и что нет никаких перспектив формирования нового большинства. Это условие делало неизбежным досрочный роспуск палат», – заявил президент страны.

Он поблагодарил Драги и его правительство за работу и отметил, что после отставки полномочия правительства (состав кабмина продолжит работать до избрания нового) будут ограничены, однако у него «есть механизмы, позволяющие реагировать на текущие потребности».

Матарелла говорил о неотложных экономических и социальных шагах и упомянул в своей речи Украину.

«Необходимо сдерживать последствия войны России против Украины для безопасности Европы и нашей страны. Это крайне важно для сотрудничества на европейском и международном уровне», – подчеркнул он.

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