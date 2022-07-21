Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 21.07.2022, 20:15

Идут 148-е сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению.

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 21.07.2022.

«Идут 148 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. В июле текущего года, на территории республики Беларусь, продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. В указанных мероприятиях активное участие принимают военные комиссариаты вооруженных сил республики Беларусь.

На Северском направлении враг продолжает обстрелы позиций украинских войск в Сумской области и ведение воздушной разведки БПЛА.

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Харькова, Питомника, Русской Лозовой, Рубежного, Черкасских Тишков, Прудянки, Чугуева, Удов, Коробочкиного, Залимана и Малиновки. Штурмовыми действиями безуспешно пытался продвинуться в направлении Великие Проходы – Питомник. Также враг провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Слатино, Рубежного, Замуловки и Дементиевки.

На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Гусаровка, Большая Камышеваха, Норцовка, Вернополье. Провел воздушную разведку недалеко от Дмитровки и Вернополья.

На Краматорском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянки и Спорного. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Северска, Григорьевки и Ивано-Дарьевки. Вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня действовал возле Раздоловки и Григоровки. Украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вершина, Белогоровка, Константиновка и Берестово. Артиллерийские обстрелы фиксировались недалеко от Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Раздолевки и Курдюмовки. Непутевые штурмы оккупантов на направлениях Клиново – Вершина, Мироновка – Углегорская ТЭС снова провалились.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий украинских войск враг нанес авиаудары у Красногоровки, Каменки, Сладкого и Новоандреевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Пески, Золотая Нива, Никольское, Железнодорожное, Степногорск, Новоселовка Вторая, Угледар, Гуляйпольское, Новополь, Белогорье. Для корректировки огня артиллерии задействовали беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня вблизи Щербаков, Малой Токмачки и Белогорья.

На Южнобужском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ольгино, Потемкино, Княжевка, Широкое, Терновка, Луч, Котлярово, Первомайское, Новая Заря, Доброе и Белая Криница. Оккупанты безуспешно пытались провести контратаку в направлении Сухой Пруд – Андреевка.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. Вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет.

У принудительно мобилизованных, свозимых для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы. Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство. Также это не позволит идентифицировать упомянутые лица в случае гибели, что открывает путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава вооруженных сил российской федерации.

Украинские воины держат оборону и продолжают методично наносить урон российским оккупантам. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!», — говорится в информации Генштаба ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».