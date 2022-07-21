Что с ценами на автомобили и технику в Беларуси? 1 21.07.2022, 20:52

4,678

Некоторые модели подорожали на 95%.

В Беларуси продолжают расти цены буквально на все. «Радыё Свабода» посмотрело, как дорожают автомобили и техника.

Бытовая и другая техника

За последние полгода цены на холодильники в Беларуси выросли на 33,63%. В январе, по данным Белстата, холодильная камера стоила 1137,61 рубля, а в июне уже 1520,17 рубля. За это время стиральные машины подорожали на треть, утюги подорожали на 15%, а микроволновые печи подорожали на 18%.

Посудомоечные машины за полгода подорожали на 31%, кухонные комбайны — на 13%.

Смартфоны быстро подорожали после начала войны, но затем рост немного остановился. За полгода цены на мобильные устройства выросли на треть. Ноутбуки подорожали на 9,5%, цифровые фотоаппараты подорожали на 34%, телевизоры подорожали на 7%.

Автомобили

Если цены на продукты, бытовую технику и услуги, по данным Белстата, отчасти соответствуют реальному состоянию рынка, то с автомобилями проблема. По данным Белстата, за полгода средняя цена автомобилей увеличилась всего на 27,33%.

По данным статистического управления, в июне можно было купить автомобиль за 61 738 000 рублей или 24 116 долларов. Посмотрели, реально ли купить машину за такие деньги.

Самый дешевый вариант среди новинок, которые мы находим, это Киа Рио 2021 года сборки в начальной комплектации от 48 тысяч рублей.

Это даже дешевле, чем у Белстата. Однако все остальные новые автомобили стоят дороже. Кроссовер Nissan Terrano — от 63 300 рублей, внедорожник Geely Atlas Pro — от 87 400 рублей и выше.

Возможно, статистики из Белстата учитывали и автомобили с пробегом – они стоят от 9 тысяч рублей, если считать машину 2000 года выпуска с большим пробегом.

По данным портала av.by, специализирующегося на автомобильной тематике, производители увеличили стоимость доставки в Беларусь, начиная с марта, с 40% до 70%. Это явно не те 27%, о которых пишет Белстат.

Суммарный прирост у белорусских дилеров по некоторым моделям составил до 95%. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в июне в Беларуси было продано 1113 автомобилей. Это в 2,4 раза меньше, чем в июне прошлого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».