В Сенат США внесен проект резолюции по Беларуси 10 21.07.2022, 21:12

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Проект поддержан представителями обеих партий.

В Сенате США подготовлен проект резолюции ко второй годовщине августовских событий в Беларуси 2020 года. Его представили сенаторы-демократы Дик Дурбин и Джин Шахин, которые являются создателями кокуса за демократическую Беларусь, а также сенатор-республиканец Том Тиллис. Проект поддержан другими представителями обеих партий. Текст документа размещен на персональной странице сенатора Дурбина.

«Белорусскому народу надоело угнетение Лукашенко и трусливая продажность Путину, чтобы использовать свою страну для нападения на Украину. Сенат США полностью поддерживает стремление белорусов жить в демократической, суверенной, независимой стране, и мы солидарны со Светланой Тихановской и белорусским народом, который продолжает стремиться к свободной Беларуси. Я надеюсь, что администрация Байдена быстро назначит нового специального посланника в Беларуси, чтобы помочь продолжить эту работу», — отметил сенатор Дурбин.

В проекте резолюции содержится подтверждение того, что Сенат не признает Александра Лукашенко легитимно избранным лидером Беларуси. Он также предполагает осуждение продолжающихся репрессий в стране. В проекте содержится призыв к прекращению репрессий и освобождению всех политзаключенных, включая Сергея Тихановского.

Сенаторам предлагается призвать к проведению новых президентских и парламентских выборов в Беларуси в соответствии с международными стандартами и под независимым международным наблюдением.

Проект предусматривает осуждение «позорной» поддержки режимом Лукашенко войны Путина против Украины.

Авторы резолюции также предлагают поддержать санкции, наложенные ЕС и США, также другие инструменты поддержки демократии в Беларуси. Отмечается экстраординарная поддержка, предоставленная правительствами Литвы, Польши и Украины народу Беларуси, включая прием политических беженцев и независимых медиа.

Сенаторы также намерены призвать президента США назначить нового спецпосланника по Беларуси для поддержки продемократического движения.

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