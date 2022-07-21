Лукашенко: Мы де-факто признали «Л/ДНР» и Крым, если нужно – подпишу указ 26 21.07.2022, 21:26

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Диктатор заявил, что сотрудничает с террористическими квазиреспубликами.

Александр Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал террористические образования «ЛНР» и «ДНР», а также аннексию Крыма Россией и в случае необходимости выдаст соответствующий указ.

Об этом Лукашенко заявил в интервью AFP.

По словам диктатора, сейчас признание «ничего бы не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму».

«Но если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет — признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем», – сказал он.

Лукашенко уточнил, что «де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк, потому что мы с ними сотрудничаем».

«Надо — признаю указом «президента». Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно. Точно так, как говорят: «Вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет?» ... Мы там просто не нужны сейчас. Точно так Луганск, Донецк и Крым», – добавил он.

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