В Сенате США представили проект резолюции о признании действий РФ в Украине геноцидом 3 21.07.2022, 21:39

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Проект поддержан представителями обеих партий.

Группа высокопоставленных представителей обеих партий Соединенных Штатов Америки представила в Сенате проект резолюции, которая на основе нескольких критериев признает действия России во время полномасштабного вторжения в Украину, в частности, принудительную депортацию и массовые убийства мирных жителей, геноцидом украинского народа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Сената США по международным отношениям.

Авторами документа выступили Джим Риш, Бен Кардин, Ричард Блюменталь, Роджер Викер, Джинн Шахин, Роб Портман и Линдси Грэм.

«Нет сомнений в том, что действия России в Украине являются геноцидом… Международное сообщество документирует многочисленные жестокости РФ, которые являются военными преступлениями, по всей Украине. Пора Соединенным Штатам и миру признать их геноцидом», – заявил бывший глава Комитета по международным отношениям Джим Риш.

В свою очередь Бен Кардин, глава Хельсинкской комиссии США, отметил, что российская война против Украины не ограничивается убийством людей и разрушения зданий – РФ пытается также уничтожить украинский язык, историю и культуру.

«Это геноцид. Мир должен признать этот факт, а виновные должны нести ответственность», – подчеркнул он.

Роб Портман, сопредседатель Группы поддержки Украины в Сенате США, отметил, что агрессор целенаправленно производит обстрелы школ, роддомов, больниц, жилищ и другой гражданской инфраструктуры. Он напомнил, что оккупанты также совершают сексуальное насилие против украинцев и принудительно депортируют сотни тысяч детей на территорию РФ.

«В сочетании с последовательным отрицанием Россией существования украинской нации и идентичности эти акты должны быть признаны такими, какими они являются – геноцидом – и важно, чтобы Соединенные Штаты и остальной мир признали их такими», – подчеркнул Портман.

Также Роджер Викер добавил, что Украина должна добиться успеха в противодействии вторжению России, а Ричард Блюменталь призвал признать РФ государством-спонсором терроризма.

Помимо определения пунктов, согласно которым действия россиян могут быть признаны геноцидом украинского народа, резолюция осуждает РФ за совершение актов геноцида, призывает США и союзников по НАТО и ЕС поддержать Украину в предотвращении других военных преступлений агрессора, а также одобряет деятельность трибуналов и международных уголовных расследований с целью привлечения к ответственности российских политиков и военных.

Ранее США включили Россию в список стран, проводящих «политику или практику» торговли людьми, принудительного труда или тех, чьи силы безопасности или поддерживаемые правительством вооруженные группы вербуют или используют детей в качестве солдат.

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