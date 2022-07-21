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Украинская разведка предупредила об угрозе со стороны Беларуси

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  • 21.07.2022, 22:15
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Украинская разведка предупредила об угрозе со стороны Беларуси

Режим может готовить диверсантов.

Белорусские войска, находящиеся вблизи границы с Украиной, не несут угрозы. Однако Беларусь может готовить диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого во время брифинга.

«Угроза в этом случае может быть только одна, что с территории Беларуси могут действовать диверсионно-разведывательные группы в наших северных областях. Это и разведка, и возможные диверсии», — объяснил Скибицкий.

В то же время представитель разведки заверил, что украинские военные отслеживают действия на территории Беларуси, чтобы быть готовыми к возможному наступлению. Пока не фиксируется создание вражеских наступательных групп.

По словам Скибицкого, на белорусских аэродромах остается часть российской военной техники, в частности авиации. Поэтому есть угроза ударов по территории Украины.

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