Белорус откликнулся на вакансию охранника, а ему предложили воевать в ЧВК «Вагнера» 2 21.07.2022, 23:19

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Его хотели отправить на войну в Украину.

Читатель «Зеркала» Тарас ищет работу за границей. Для этого он вступил в тематические российские, казахстанские и узбекские группы в Telegram. В одной из них на глаза мужчине попалась вакансия в частном охранном предприятии. Условия заманчивые: месяц работаешь, месяц отдыхаешь, зарплата 100 тысяч российских рублей (примерно 4300 белорусских). Тарас откликнулся на вакансию — оказалось, ее разместила ЧВК Вагнера, которая ищет людей для работы не в России, а в Украине.

«Там было сказано про выполнение задач на территории Украины»

— В объявлении было сказано, что ищут охранников для промышленных объектов в отдаленных регионах России со сложными климатическими условиями, — объясняет Тарас. — При условии положительной характеристики с места работы, компания обещала помощь в получении российского гражданства.

Кроме зарплаты в 100 тысяч обещали оплатить расходы на дорогу, а также обеспечить проживанием и питанием. Компания была готова брать людей без опыта.

Когда Тарас написал по указанному контакту, отозвался некий Вениамин Леонидович. Он прислал голосовое сообщение, в котором заявил, что объявление ошибочное и старое:

— Прошлогодний текст, разместили по ошибке. Сейчас актуальное объявление про 240 тысяч. Внимательно прочитайте, если вас эта тема интересует, задавайте вопросы. На некоторые смогу ответить. Особое внимание прошу уделить второму сообщению, в котором написан регион и специфика нашей работы. Если вы не понимаете, о чем идет речь, смотрите новости, что происходит в регионе. От этого будет зависеть ваше полное понимание тех задач, которые поставлены перед нашей организацией.

В новом тексте вакансии, который Вениамин Леонидович прислал белорусу, речь шла уже о совсем другой работе.

— Там было сказано про выполнение задач на территории Украины. Было написано: «Работаем в интересах минобороны РФ», — говорит Тарас.

В новой вакансии говорится, что набирают мужчин от 24 до 50 лет. Готовы платить от 240 тысяч российских рублей (это почти 10,8 тысячи белорусских) плюс премии. Срок «командировки» — от 4 месяцев.

Тарас, как белорус, подходил, потому что одно из требований — любой паспорт, кроме стран ЕС, НАТО и Украины. Из ограничений по здоровью — только тяжелые заболевания и зависимость от наркотиков.

— Переболевшие гепатитом В, С. Если прошел лечение, то с собой иметь ПЦР-тест количественный и качественный — сдавать только в «Ситилаб», «Гемотест», «Инвитро». Срок действия 14 дней, также заключение врача инфекциониста, что не болен и не опасен, — отмечается в сообщении. Кроме этого, работодатели предупреждают: нужно сдать анализы крови и мочи на наркотики уже по прибытии на базу.

На работу готовы брать и с судимостями, но не по всем статьям:

— За распространение наркотиков, бандитизм, терроризм, все связанное с сексуальной неприкосновенностью — отказ. Остальные судимости обговариваются по факту прохождения собеседования. Иностранцам предлагают помощь в упрощенном получении российского гражданства.

«Погуглите интернет, я думаю, вы понимаете, что за организация и кто мы такие»

Журналисты «Зеркала» написали по указанным контактам. Вениамин Леонидович прислал ту же информацию, что и Тарасу: зарплата 240 тысяч российских рублей (без учета премий), «командировка» от четырех месяцев, готовы помочь с ускоренным оформлением российского гражданства за полгода.

— Что за организация набирает людей? Как понять, что это не развод? — уточнили мы у вербовщика.

— Вот вам информация, посмотрите, — ответил он и сбросил ссылку на сайт группы «Вагнер». — Погуглите интернет, я думаю, вы понимаете, что за организация и кто мы такие. Если есть какие-то подозрения, возьмите номер из списка на сайте, позвоните и узнайте.

— Но эта ссылка не открывается в Беларуси…

— «ЧВК Вагнер, музыканты» в поисковике посмотрите. В вашей стране, похоже, блокировка. Если настроены выезжать, то сообщите, я вам скажу список требований. Напоминаю, соцсети должны быть все удалены, смартфоны у нас запрещены, только кнопочные телефоны.

По словам Вениамина Леонидовича, приезжать нужно в Краснодарский край на хутор Молькино (ранее неоднократно сообщалось, что там находится пункт вербовки ЧВК Вагнера).

— Также нужны данные паспорта доверенного лица, если нужно, чтобы зарплату за вас получали. Как получать, доведут на базе, родные без зарплаты не останутся, — отметил в сообщении вербовщик.

— Есть ли какое-то подразделение белорусов? Можно ли туда попасть?

— На этот вопрос не могу ответить однозначно. Вы при распределении можете попросить, чтобы вас отправили в подразделение, где больше белорусов.

Мы позвонили по номеру представительства ЧВК Вагнера в Краснодарском крае. Ответил некий Сергей. Он заявил, что не знают ничего о Вениамине Леонидовиче, но подтвердил: информация в объявлении правильная и такой набор идет.

— Нам прислали адрес: Краснодарский край, хутор Молькино. Там какая-то учебка?

— Да, вы там будете проходить обучение от двух до трех недель.

— То есть это не база ВС РФ, это что-то частное?

— Да.

— Сколько времени есть подумать?

— Это все от вас будет зависеть. Если вы решите ехать, то вы мне сообщаете: я решился и собираюсь ехать. Покупаете билет и дальше мы уже с вами ведем разговор.

— Я бы еще хотел уточнить ту информацию, которую нам прислал Вениамин Леонидович. Паспорт подходит любой страны, кроме ЕС, НАТО и Украины, верно?

— Да. Но мы ж Союзное государство.

— В объявлении сказано, что по доверенности деньги можно будет перечислить. Если человек такой будет в Беларуси, это не проблема?

— Я не знаю, есть ли в Беларуси пункты выдачи или нет. Скорее всего, нет.

— То есть нужно кого-то искать в России?

— Да.

— Еще написано, что будет какое-то собеседование. Как оно будет выглядеть?

— С вами все равно будут беседы вести. То, что вы сейчас со мной разговариваете, это предварительная беседа. А какое собеседование будет на месте, я не знаю. Наверное, будут какие-то личностные вопросы задавать, еще что-то как-то. Может быть, по специализации, может быть, еще какие-то вопросы. Может, служба безопасности с вами будет беседовать. Это стандартная процедура. В общем, если надумаете, звоните.

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