Лукашенко признал участие Беларуси в войне России против Украины 21.07.2022, 23:54

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Диктатор также признался, что с территории Беларуси наносились ракетные удары.

Диктатор Александр Лукашенко в интервью информационному агентству France-Presse признал участие Беларуси в войне России против Украины.

Об этом сообщает БелТА.

Он признал, что с белорусской территории были нанесены ракетные удары.

«Я поддерживаю Россию в том, что они вас предупредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО – не Украины», — заявил Лукашенко французскому журналисту.

Лукашенко признал, что Беларусь участвует в российской войне против Украины, но ее роль якобы заключается только в прикрытии тыла РФ.

«Да, мы участвуем в операции. Но каким образом: мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину россиянам. Вот наше участие», — объяснил белорусский диктатор.

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