ЕС обнародовал новый санкционный список 22.07.2022, 1:00

В списке 57 россиян и структур из России.

Евросоюз опубликовал на официальном сайте список российских юридических и физических лиц, попавших под новые санкции ЕС.

В списке 57 россиян и структур из России, передает svoboda.org.

Среди прочих под ограничения попали депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, мэр Москвы Сергей Собянин, актёры Владимир Машков и Сергей Безруков, байк-клуб "Ночные волки" и его лидер Александр Залдастанов ("Хирург"), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, уполномоченная по правам ребёнка при президенте Мария Львова-Белова, движение "Юнармия", Сбербанк и другие.

Как сообщалось ранее, Евросовет ввёл запрет на операции с российским золотом и расширил санкционный список товаров, которые могут использоваться в оборонной промышленности.

Вместе с тем ЕС вывел из-под санкций операции госкомпаний, связанные с поставками на мировой рынок продовольствия и удобрений и транспортировку нефти в третьи страны. Это связано с продовольственной и энергетической безопасностью.

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