Глава МИД Германии: Система ПВО IRIS-T для Украины будет готова в конце лета 22.07.2022, 4:00

IRIS-T - одна из самых современных систем противовоздушной обороны.

Система ПВО IRIS-T для Украины сейчас на стадии производства и будет готова в конце лета.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает DW.

"Наша проблема, как и у многих европейских государств, заключается в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T - одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова к концу лета.

И именно поэтому мы объединяем нашу поддержку с поддержкой, которую оказывают другие, потому что в некоторых категориях у нас не все есть в запасе. К примеру, вместе с Нидерландами мы поставляем гаубицы. Частично мы пытаемся получить боеприпасы в других странах, потому что у нас нет нужных", - сказала Бербок, объясняя, почему военная помощь от Германии поступает в Украину так медленно.

По данным немецких СМИ, речь идет о предоставлении Украине системы IRIS-T SLM. IRIS-T (Infra Red Imaging System) – семейство тактических зенитных ракетных комплексов средней дальности наземного базирования. По данным разработчика, модификация SLM (Surface Launched Medium Range) – одна из самых современных и была представлена международной публике в 2014 году. Ее компоненты – командный пункт, радар и пусковая установка для восьми ракет – располагаются на шасси немецких автомобилей марки MAN, что дает комплексу высокую мобильность и проходимость.

Управляемые ракеты могут сбивать воздушные цели – самолеты, вертолеты и ракеты – на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров. По данным прессы, IRIS-T SLM использует радары последнего поколения и может поражать разные цели, летящие в разных направлениях. В начале 2022 года компания сообщила, что IRIS-T SLM успешно прошел испытания в "реалистических условиях". Комплекс был поставлен в скандинавские страны и в Египет.

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